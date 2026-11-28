مردم ولایی شهرستان قرچک در دویست و هفتاد و دومین اجتماع شبانه ملت مبعوث، همزمان با روز نیروی دریایی ارتش، ضمن تجلیل از حماسه‌آفرینی‌های دریادلان، بر ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و هفتاد و دومین اجتماع شبانه ملت مبعوث در شهرستان قرچک، در میدان امام خمینی (ره) برگزار گردید.

در این مراسم که همزمان با روز نیروی دریایی ارتش برگزار شد، شرکت‌کنندگان با یادآوری حماسه‌های دریادلانی، از شجاعت و ایثار نیرو‌هایی تجلیل کردند که با پاسداری از حریم دریایی کشور، نام ایران را در پهنه دریا‌ها سربلند نگه داشته‌اند.

حاضرین در این اجتماع با اشاره به نقش راهبردی نیرو‌های دریایی در صیانت از مرز‌های آبی، تأکید کردند که این دلاوران با ایثارگری خود، عرصه را بر دشمن تنگ کرده و امنیت ملی را تضمین نموده‌اند.