مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان در دویست و هفتاد و دومین اجتماع شبانه خود، با حضور در میداین شهری، حمایت گسترده خود را از دلاورمردان نیروی دریایی ارتش و سپاه اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و هفتاد و دومین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان در قرارگاه‌های همیشگی این شهرستان، شامل شهر‌های صالحیه، گلستان و نسیم‌شهر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در محور‌های اصلی از جمله خیابان شهید محمد جهان‌آرا، میدان امام شهید خامنه‌ای و میدان هفت‌تیر، یکبار دیگر بر پیمان وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع با در دست داشتن «پرچم‌های خونخواهی»، ضمن گرامیداشت ایثارگری‌های نیرو‌های مسلح، حمایت قاطع خود را از رشادت‌های دلاورمردان نیروی دریایی ارتش و سپاه در صیانت از مرز‌های آبی کشور ابراز داشتند.