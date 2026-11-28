مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از ضرب‌وشتم یک محیط‌بان و یک همیار طبیعت توسط ۲ شکارچی متخلف در پارک ملی دنا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضرب‌وشتم یک محیط‌بان و همیار طبیعت در محدوده منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی دنا در منطقه میمند هنگام برخورد با ۲ شکارچی مسلح، برای اعمال قانون رخ داد.

دیانتی نسب افزود: متخلفان با استفاده از چوب، چماق و سنگ، محیط‌بان و همیار طبیعت را از ناحیه دست، پا و کمر مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و سپس از محل متواری شدند.

وی ادامه داد: با وجود فرار شکارچیان، هویت آن‌ها توسط محیط‌بان شناسایی شده و پرونده برای رسیدگی قضایی تشکیل شده است؛ اقدامات قضایی لازم در این زمینه در حال انجام است.