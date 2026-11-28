ضربوشتم ۲ حافظ طبیعت در پارک ملی دنا کهگیلویه وبویراحمد
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از ضربوشتم یک محیطبان و یک همیار طبیعت توسط ۲ شکارچی متخلف در پارک ملی دنا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتینسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضربوشتم یک محیطبان و همیار طبیعت در محدوده منطقه حفاظتشده و پارک ملی دنا در منطقه میمند هنگام برخورد با ۲ شکارچی مسلح، برای اعمال قانون رخ داد.
دیانتی نسب افزود: متخلفان با استفاده از چوب، چماق و سنگ، محیطبان و همیار طبیعت را از ناحیه دست، پا و کمر مورد ضربوشتم قرار دادند و سپس از محل متواری شدند.
وی ادامه داد: با وجود فرار شکارچیان، هویت آنها توسط محیطبان شناسایی شده و پرونده برای رسیدگی قضایی تشکیل شده است؛ اقدامات قضایی لازم در این زمینه در حال انجام است.
دیانتی اضافه کرد: محیطبان و همیار طبیعت مجروح برای دریافت خدمات درمانی به یکی از مراکز درمانی یاسوج منتقل شدند و روند درمانی آنها همچنان ادامه دارد.