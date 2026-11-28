مردم شهرستان پردیس در دویست‌وهفتادودومین شب اجتماع شبانه ملت مبعوث، همزمان با روز نیروی دریایی ارتش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع آب‌های ایران، از رشادت و فداکاری دریادلان ارتش و سپاه قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع با اشاره به نقش راهبردی نیروی دریایی در صیانت از مرز‌های آبی کشور، تأکید کردند که امنیت و اقتدار دریایی ایران حاصل ایثار و ازخودگذشتگی نیرو‌های مسلح است.

مردم پردیس همچنین با یادآوری حماسه‌آفرینی نیرو‌های دریایی در جنگ‌های اخیر، شهادت مظلومانه کادر آموزشی ناوچه دنا را از حوادث تلخ و ماندگار در حافظه ملت ایران دانستند.

حاضران در این مراسم، تنگه هرمز را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و امنیت ملی ایران برشمردند و بر ضرورت پاسداری از این آبراه راهبردی تأکید کردند.