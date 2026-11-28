در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و مادر، با اعطای مرخصی یک‌هفته‌ای به ۱۳۵ نفر از زندانیان واجد شرایط موافقت شد که مرخصی ۲۰ نفر از آنان به آزادی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و مادر، با حضور در زندان زنان، از نزدیک در جریان وضعیت زندانیان، مسائل و مشکلات آنان و اقدامات حمایتی انجام‌شده قرار گرفت. این حضور با هدف توجه به وضعیت زنان زندانی، بررسی مسائل و مشکلات آنان و پیگیری راهکار‌های قانونی برای حمایت از افراد واجد شرایط صورت گرفت.

ناصر عتباتی در تشریح اقدامات حمایتی انجام‌شده به مناسبت این ایام اظهار کرد: در راستای حمایت از زندانیان واجد شرایط و خانواده‌های آنان، با اعطای مرخصی یک‌هفته‌ای به ۱۳۵ نفر از زندانیان موافقت شد که مرخصی ۲۰ نفر از آنان به آزادی منجر شد و زمینه بازگشتشان به آغوش خانواده فراهم آمد.

عتباتی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کمک به محکومان مالی و افراد دارای بدهی رد مال افزود: با مشارکت خیرین نیک‌اندیش و حمایت ستاد دیه استان تهران، حدود ۵۰ میلیارد ریال برای کمک به آزادی ۱۵ نفر از این محکومان تأمین شده و مقدمات آزادی آنان فراهم شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت خانواده زندانیان خاطرنشان کرد: حمایت از زندانیان واجد شرایط، کاهش پیامد‌های خانوادگی و اجتماعی ناشی از زندانی‌شدن افراد و کمک به بازگشت آنان به زندگی خانوادگی و اجتماعی، در کنار رعایت حقوق شاکیان و زیان‌دیدگان، از جمله رویکرد‌هایی است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت نهاد‌های حمایتی و خیرین دنبال می‌شود.

عتباتی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و ستاد دیه را اقدامی مؤثر در گره‌گشایی از مشکلات محکومان مالی دانست و بر اهمیت تداوم این همراهی‌ها برای فراهم شدن زمینه آزادی افراد واجد شرایط تأکید کرد.