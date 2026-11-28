مردم ولایتمدار شهرستان شهریار در میدان شهدای گمنام، با تجدید پیمان با آرمان‌های امامان انقلاب اسلامی، بر ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند. میدان داران در این مراسم ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب، شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب۲۷۲، اجتماعات پرشور مردم شهرستان شهریار در میدان شهدای گمنام برگزار شد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های والای امامان انقلاب اسلامی، بر ایستادگی و پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.

حاضرین در این آیین با ابراز انزجار نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت، شعار «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.