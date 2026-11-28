به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، با حمایت خیرین و به دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، ۱۵ محکوم مالی آزاد و ۱۳۵ مددجو به مرخصی اعزام شدند.

آزادی ۱۵ محکوم مالی و اعزام ۱۳۵ مددجو به مرخصی به مناسبت روز مادر

آزادی ۱۵ محکوم مالی و اعزام ۱۳۵ مددجو به مرخصی به مناسبت روز مادر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از این بازدید را بررسی شرایط نگهداری، وضعیت پرونده‌ها و مشکلات مددجویان عنوان کرد و گفت: در این بازدید از نزدیک مسائل خانوادگی و وضعیت قضایی تعداد قابل توجهی از مددجویان مورد بررسی قرارگرفت.

ناصر عتباتی افزود: در راستای ارتقای روحیه مددجویان، بالغ بر ۱۳۵ نفر از افراد واجد شرایط به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شدند. همچنین، در اقدامی انسانی، با حمایت و کمک خیرین نیک‌اندیش استان تهران، مبلغ ۵ میلیارد تومان جهت پرداخت غرامت‌های مالی جمع‌آوری شد که منجر به آزادی ۱۵ نفر از محکومان مالی شد؛ که اکثر این زندانیان مادران سرپرست خانواده بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: به منظور حمایت از تکامل معنوی زندانیان، از افرادی که در دوره‌های آموزش مهارت‌های رفتاری، حفظ و قرائت قرآن و آموزه‌های دینی مشارکت داشتند، تقدیر شد و ۲۰ نفر از مددجویان برتر با اعطای مرخصی تشویقی پایان محکومیت، جهت بازگشت به خانواده و زندگی اجتماعی، از زندان مرخص شدند.