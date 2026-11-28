در جریان پایش میدانی منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم، حدود ۱۰۰ رأس کل و بز وحشی مشاهده شد؛ پایشی که با هدف بررسی وضعیت زیستگاه، مقابله با شکار غیرمجاز و حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش انجام گرفت.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان از مشاهده ۱۰۰ رأس کل و بز وحشی در شکار ممنوع «خرمنه‌سر» طارم خبر داد.

پرویز رستمی، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان در زنجان اظهار داشت: در راستای تداوم برنامه‌های پایش و نظارت مستمر اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان، عملیات پایش میدانی در منطقه شکار ممنوع «خرمنه‌سر» شهرستان طارم با حضور نیرو‌های یگان حفاظت محیط‌زیست به انجام رسید.

وی ادامه داد: این عملیات که بخشی از برنامه‌های پایش مداوم این اداره کل، در مناطق تحت حفاظت است، طی پیاده‌روی کوهستانی با حضور رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل، محیط‌بانان منطقه و کارشناسان پایش انجام شد.

رستمی گفت: در جریان این پایش، ضمن بررسی دقیق وضعیت زیستگاه و پایش علائم بیماری‌های ویروسی در پرندگان، تمرکز اصلی بر کنترل تردد، مقابله با شکار غیرمجاز و حفاظت از گونه‌های شاخص منطقه بود.

وی با اشاره به اینکه منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم از جمله غنی‌ترین زیستگاه‌های طبیعی کشور و مأمن گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی و کل و بز است، ادامه داد: در جریان این پایش، مشاهده نزدیک به ۱۰۰ رأس کل و بز وحشی، گواهی بر پایداری حیات‌وحش در این منطقه و اثربخشی پایش‌های مستمر است.

رستمی با بیان اینکه منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم حدود ۷۸ هزار هکتار وسعت دارد، اظهار داشت: گونه‌های شاخصی همچون:کل و بز، خرس قهوه‌ای، پلنگ، سیاه‌گوش، گرگ، کفتار، گراز، کبک دری، کبک چیل، طرلان، دلیجه، شاه بوف، عقاب طلایی و... در این منطقه زیست می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره کل محیط‌زیست استان زنجان، ضمن قدردانی از تلاش محیط‌بانان منطقه، بر لزوم تقویت حفاظت، استمرار پایش‌های علمی و مشارکت جوامع محلی برای حفظ این زیستگاه ارزشمند تأکید کرد.

شایان‌ذکر است پایش‌های میدانی در تمامی مناطق حفاظت‌شده استان باهدف ارتقای ضریب حفاظتی، افزایش نظارت میدانی و حفاظت حداکثری از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی به‌صورت مداوم ادامه خواهد داشت.