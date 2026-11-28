با ادامه اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در استان زنجان، هزار واحد مسکونی تا پایان سال تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از برنامه‌ریزی برای تکمیل و تحویل هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود سه‌هزار واحد در قالب این طرح در استان در دست اجراست که دوهزار واحد دیگر نیز در سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

سعید شاهین‌فر با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان، اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن به‌عنوان تنخواه گردان پروژه‌ها دریافت شد که این منابع نقش مؤثری در تسریع اجرای طرح‌ها و تکمیل واحد‌های مسکونی داشت.

وی افزود: با تأمین این منابع، بخش عمده‌ای از واحد‌های پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تکمیل شد و تعدادی از آنها نیز در جریان سفر رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید.

حمایت تسهیلاتی از متقاضیان مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به حمایت از متقاضیان کم‌درآمد و دهک‌های یک تا چهار، گفت: در این راستا از ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۴ برنامه هفتم توسعه استفاده شده و اقدامات لازم برای بهره‌مندی این گروه از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در دستور کار قرار گرفته است.

شاهین‌فر همچنین از پیگیری تأمین تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن برای یک‌هزار نفر از متقاضیان خبر داد و افزود: اگرچه بازپرداخت نشدن منابع حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی دریافتی، در ابتدا محدودیت‌هایی برای پرداخت تسهیلات جدید ایجاد کرده بود، اما با رایزنی‌های انجام‌شده، موافقت لازم برای آغاز فرآیند پرداخت به بخشی از متقاضیان اخذ شد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست برای ۵۰۰ نفر تشکیل پرونده شده و تاکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر وارد مرحله دریافت تسهیلات شده‌اند. تکمیل پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات به سایر افراد نیز در ماه جاری ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، این تسهیلات محدود به دهک‌های یک تا چهار نیست و متقاضیان تا دهک‌های ششم و هفتم نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

پیشرفت فیزیکی و چالش‌های تکمیل پروژه‌ها

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به وضعیت پیشرفت پروژه‌ها بیان کرد: حدود دوهزار واحدی که تکمیل آنها برای سال آینده برنامه‌ریزی شده، از پیشرفت فیزیکی حدود ۷۵ درصد و بالاتر برخوردار هستند.

وی یکی از چالش‌های موجود در تکمیل برخی پروژه‌ها را مربوط به بلندمرتبه‌سازی و تأمین تجهیزات، به‌ویژه آسانسور، دانست و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، امکان خرید آسانسور و تأمین هزینه آن در قالب تسهیلات و دریافت هزینه از متقاضیان فراهم شده است.

شاهین‌فر با اشاره به تأخیر در تحویل برخی واحد‌ها اظهار کرد: تعدادی از واحد‌هایی که زمان تحویل آنها برای خرداد و شهریورماه پیش‌بینی شده بود، با حدود سه ماه تأخیر آماده تحویل شدند.

وی شرایط خاص ناشی از جنگ و خروج بخشی از نیرو‌های کارگری از پروژه‌ها را از عوامل تأثیرگذار بر این تأخیر‌ها عنوان کرد و افزود: با وجود این مشکلات، عملیات اجرایی ادامه یافت و واحد‌های مذکور به متقاضیان تحویل داده شدند.

ضرورت تأمین به‌موقع آورده متقاضیان

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر نقش آورده متقاضیان در پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: تأمین به‌موقع آورده متقاضیان در کنار تسهیلات بانکی و حمایت‌های صندوق ملی مسکن، از عوامل مهم تسریع در تکمیل واحدهاست.

وی از متقاضیان خواست در صورت امکان، آورده خود را مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده تکمیل و پرداخت کنند تا روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شده و زمینه تحویل به‌موقع واحد‌های مسکونی فراهم شود.