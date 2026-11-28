۲ هزار و ۴۴۴ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی کمیته امداد استان زنجان به مددجویان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان از پرداخت ۲۴۴۴ فقره تسهیلات به مددجویان طی سال جاری خبر داد.

جعفر روشن‌سرشت با اشاره به نقش صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند اظهار کرد: مشارکت خیران در تأمین منابع این صندوق، زمینه گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک به رفع نیاز‌های مددجویان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده است، گفت: این تسهیلات در بخش‌های اشتغال‌زایی، حمایتی، فرهنگی و مسکن پرداخت شده است.

وی با دعوت از خیران برای مشارکت در فعالیت‌های این صندوق افزود: نیکوکاران می‌توانند با سپرده‌گذاری و مشارکت در منابع قرض‌الحسنه، در تأمین تسهیلات مورد نیاز خانواده‌های تحت حمایت و گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین از توسعه خدمات غیرحضوری صندوق خبر داد و گفت: مددجویان و خیران می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی www.sqev.ir از خدمات شعبه دیجیتال استفاده کنند.

روشن‌سرشت ادامه داد: افتتاح حساب غیرحضوری، صدور بن‌کارت و کارت هدیه، دریافت گردش حساب، درخواست کارت المثنی، اعلام مفقودی کارت، پرداخت خودکار اقساط و فعال‌سازی تسهیلات از جمله خدمات این سامانه است.

وی با اشاره به شرایط تسهیلات صندوق خاطرنشان کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه با شرایط آسان و اقساط بلندمدت برای کمک به تأمین نیاز‌های خانواده‌های تحت حمایت پرداخت می‌شود.