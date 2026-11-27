به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛با هدف ایجاد اشتغال و یادگیری مهارتهای زندگی، پایگاه حوزه ی حضرت زینب (س) روستای بتکی شهرستان سلسله با برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان سبد بافی و معرق کاری در قالب طرح فدک، زنان روستا را گرد هم آورده تا علاوه بر فراگیری این هنرها کسب درآمد کنند.



اینجا چرخ زندگی به دست بانوان می‌چرخد؛ با راه‌اندازی کارگاه تولید سبدهای حصیری برای هم‌محله‌ای‌ها اشتغالزایی کرده است











