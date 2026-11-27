معاون اشتغال و کارآفرینی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از فعالیت چهار هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی با اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۸۶ هزار نفر در البرز خبر داد و گفت: البرز علاوه بر برخورداری از ظرفیت گسترده صنعتی، بیش از ۱۰۵ هزار پروانه کسب دارد که نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی در استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، ابراهیم شادمهر در گفت‌وگوی زنده رادیویی با برنامه «رهیافت» صدا و سیمای استان با اشاره به تجربه واحدهای تولیدی در شرایط جنگی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، بسیاری از کارفرمایان با وجود توقف فعالیت تولیدی، پرداخت حقوق کارگران را ادامه دادند و با کاهش ساعات اضافه‌کاری و تغییر شیفت‌ها تلاش کردند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: این رویکرد بیشتر در واحدهای تولیدی بزرگ دنبال شد، اما برخی کارگاه‌های کوچک به دلیل محدودیت‌های مالی و کاهش توان اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو شدند.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به وضعیت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان گفت: اکنون حدود ۱۵ هزار نفر در البرز مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند؛ در حالی که پیش‌بینی می‌شد این تعداد به بیش از ۵۰ هزار نفر برسد. این آمار به دلیل بازگشت بخشی از کارگران به واحدهای تولیدی و اشتغال مجدد در سایر بنگاه‌ها روند کاهشی دارد.

شادمهر تأمین سرمایه در گردش را از نیازهای اساسی واحدهای اقتصادی برای تداوم فعالیت دانست و افزود: تسهیلات و اعتبارات حمایتی می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و پایداری اشتغال در بنگاه‌ها کمک کند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره‌ای اظهار کرد: پرداخت اعتبارات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۳ در روزهای پایانی قرار دارد و تسهیلات سال ۱۴۰۴ نیز از اوایل دی‌ماه آغاز خواهد شد. بخشی از این منابع برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است.

شادمهر در ادامه، حفظ سرمایه انسانی را یکی از مؤلفه‌های اصلی تاب‌آوری اقتصادی دانست و گفت: تجربه همه‌گیری کرونا و شرایط جنگی اخیر نشان داده است که نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی است و حفظ آن در تداوم فعالیت و عبور از بحران نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی کارآفرینی را فرایند تبدیل ایده به ارزش اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: شناسایی فرصت‌ها، خلاقیت، نوآوری، توسعه محصولات و ایجاد بازارهای جدید از مهم‌ترین مؤلفه‌های کارآفرینی است.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در پایان با اشاره به نبود آمار یکپارچه از مجموع فعالیت‌های کارآفرینانه در استان خاطرنشان کرد: کارآفرینی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود و محدود به کسب‌وکارهای نوپا نیست؛ بلکه واحدهای باسابقه و فعال اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.