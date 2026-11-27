به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه هفتم آذر، روز نیروی دریایی و سالگرد عملیات غرورآفرین «مروارید» امیر دریادار ایرانی فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، آمادگی پدافندی و آفندی نیروی دریایی ارتش را تشریح کرد.

سوال: در شرایطی این گفت‌و‌گو را انجام می‌دهیم که روز‌های بسیار مهم و البته سرنوشت سازی است به ویژه در حوزه میدان و جنگ. وضعیت جنگی را به ویژه در سواحل جنوبی کشور و البته نقاط دیگر چطور می‌بینید و ارزیابی کلی شما از این شرایط در ابتدا چگونه است؟

امیر دریادار ایرانی: شرایط حساسی است. لازم می‌دانم به همه عزیزان ساحل نشین، مردمان بسیار سخت‌کوش در استان‌های جنوبی و به طور خاص سواحل عزیز مکران که مردانه در طول همه مدت کنار رزمندگان اسلام و نیرو‌های مسلح ایستادند و کار سختی را هم دارند معیشتشان از دریا است، سلام داشته باشم و هم دستشان را ببوسم و هم تشکر کنم بابت همه ایستادگی و استقامتشان و انسجامی که دارند و روز به روز تقویت می‌شود. چون آنجا هم عزیزان از اهل سنت حضور دارند و هم عزیزان اهل تشیع، علما و مولویان همه در کنار هم مردم الحمدالله با روحیه خیلی خوب، علی رغم همه توطئه‌های دشمن محکم ایستاده‌اند و دارند جلو می‌روند. ما هم به عنوان سربازان کمترین این مردم عزیز که خاک پای همه هستیم و افتخار نوکری را داریم.

الحمدلله دشمن تمام تمرکزش از ابتدا به سمت دریا و سواحل بود و هدف اصلی اش دستیابی به آب‌های نزدیک ما، چه آب‌های انحصاری اقتصادی و چه آب‌های سرزمینی حتی آب‌های داخلی و خواب و خیالش رسیدن به بنادر و سواحل ما بود و حتی جزایر که همه اینها را آن اراده و استقامت و ایمان و امیدی که همه داشتند هم همرزمان عزیز من، هم نیروی دریایی عزیز هم‌رزمان در نیروی دریایی سپاه با هم افزایی خیلی خوب در کنار همه نیرو‌های مسلح چه در هوا چه در زمین، آرایش به گونه‌ای بود که الحمدالله دشمن به حدی ناکام شد که الان فقط التماسش این است که بتواند از تنگه هرمز عبور کند. گرچه که از عمق مسدود شده مسیرش و متوقف شده و اولین عملیاتی که باید نیرو‌های مسلح انجام می‌دادند و با افتخار انجام دادند تثبیت دشمن بود در عمق که الحمدلله دشمن در دریای عربی و شمال اقیانوس هند تا به امروز متوقف شده و قطعاً در آینده عقب‌تر رانده خواهد شد طوری که به خلیج خوک‌ها جای اصلی اش برگردد و پیروزی هم قطعاً نزدیک است، چون مردم مبعوث شده این را رقم زدند و مثلث میدان، خیابان و دیپلماسی الحمدلله محکم جلو دارد می‌رود، اما مهم این است که قاعده این مثلث زیر پرچم ولایت مسیر را درست تشخیص داده و دارد درست جلو می‌رود.

آنها تلاش دارند میدان را به سمتی ببرند که انسجام ما را از بین ببرند و فشار را به مردم بیشتر کنند البته نیت شومشان از اول مردم بود از اول آنها با ایران بزرگ اسلامی مسئله داشتند به زبان هم آوردند که هدفشان چیست، اما خدا را شکر الان میدان در اختیار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است با اقتدار و همین مسیر هم ادامه پیدا می‌کند. البته با تدابیر ابلاغ شده قطعاً ما در ادامه محدودیت‌های جغرافیایی دیگر نخواهیم داشت. این یک نکته مهم است که همه مردم عزیز آشنا هستند و دشمن هم باید بداند تدبیر ابلاغ این است و رویکردمان قوی‌تر شدن است، این هم تدبیری است که ابلاغ شده دو تدبیری که فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ابلاغ فرمودند انشاالله همیشه سلامت باشند و مبنای حرکتی ما بر همین دو تدبیر محکم داریم می‌رویم جلو.

سوال: می‌خواهم مقایسه کنم بین آنچه در سال ۵۹ در عملیات مروارید اتفاق افتاد و شرایطی که الان با آن مواجه هستیم. در عملیات مروارید با آن عملیات موفقی که نیروی دریایی ارتش انجام داد، ۹۰ یا شاید بالای ۹۰ درصد صادرات و واردات نفت عراق، صادراتش بیشتر و بحث واردات موضوعات و کالا‌های دیگرش متاثر شد از این ماجرا و البته شرایط صادرات و واردات کشور ما فراهم شد شرایطی که ما الان با آن مواجه هستیم چقدر مشابه با آنچه در سال ۵۹ وجود داشت که منجر به عملیات مروارید شد؟

امیر دریادار ایرانی: در سال ۵۹، شیطان مستقیم خودش وارد صحنه نشده بود و از صدام استفاده کرد و با آن رویکردی که آن موقع داشتند به میدان آمد. نکته‌ای که خیلی قابل توجه است این است که آن موقع مردم عراق با ما مشکلی نداشتند هنوز هم ندارند و در آینده هم نخواهند داشت کما اینکه در گذشته‌های دور هم نداشتند، اما تفاوت میدان آن روز با میدان امروز این است که دشمن مستقیماً ورود کرد، چون به این باور رسیده بود که نمی‌تواند مردم منطقه را به جان هم بیندازد. سیاستی که همه این سال‌ها دنبال کرده بود و از داخل منطقه کسی را وادار کند که باید با مردم ایران وارد مناقشه یا حتی جنگ شود؛ حالا حکومت‌ها را کاری ندارم و با فریب خیلی گسترده آمد در کشور‌های همسایه ما مستقر شد و پایگاه زد، اما هیچگاه باز هم مردم منطقه با او همراه نشدند.

در آن مقطع تاریخی که بسیار مقطع بزرگی و ارزشمندی است و برای ما هم در تاریخ ثبت شده به عنوان نقطه افتخار و اقتدار، با عملیات «مروارید» دشمن در عرصه دریا متوقف شد. البته اینها کمک‌هایی می‌کردند رویارویی مستقیم داشتیم چه ما و چه عزیزانمان در نیروی دریایی سپاه. اما آن تجربیات، امروز در صحنه دارد استفاده می‌شود. همان رویکردی که آن موقع داشتیم الان هم داریم. آن موقع در شصت و هفتمین روز بساط دشمن در پی چندین عملیات در صحنه دریا برچیده شد امروز ما در روز دوم جنگ با تمام تهاجمی که علیه ما دشمن داشت و به قول خودش بالاخره پدر ما را از ما گرفت، تصورش این بود که سامانه فرماندهی را کلاً آسیب جدی می‌زند و عملاً اتفاقی نخواهد افتاد، اما خدا را شکر در روز دوم جنگ، ما اولین سیلی محکم را به او زدیم و اولین پرتاب موشکی را داشتیم. موشکی که تست گرمش همان روز انجام شد. یعنی تست گرم قبلی نداشت و چون با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها انجام شد مستقیماً به ناو اصلی آن که ناو «آبراهام لینکلن» بود برخورد کرد و برخورد هم به گونه‌ای بود اصابتش که مجبور شد برود از کشور‌های منطقه درخواست کمک کند برای تخلیه مجروحانش و آسیب‌هایی که دیده بود و همانجا عملیات پروازی اش از عرشه این ناو هواپیمابر که معمولاً اف ۱۸ بلند می‌کرد متوقف شد و هنوز همه باور داشتند که دست برتر را آنها دارند.

به خاطر حجم تجهیزات مخصوصا دریایی‌شان، توانست تعمیراتش را انجام دهد بعداً دوباره به میدان بیاید، اما با همان سیلی دیگر مجبور شد فاصله‌اش را بیشتر کند بعد رفت به سراغ محاصره دریایی که به زبان آوردن این واژه مضحک است، چون محاصره دیگر معنی نمی‌دهد. یعنی معمولاً قبل از جنگ محاصره می‌کنند که فشار بیاورند وقتی در حین جنگ اعلام محاصره دریایی می‌کنید، پیام اولش این است که در صحنه جنگ شکست خوردید. شکست به این معنا که به اهدافت در صحنه جنگ نرسیدی. اهداف سه روزه و ۷ روزه تعریف کرده بود، به آن اهداف نرسیدی یک بخش است، اخراج شدی از آن منطقه که حضور داشتی این خیلی مهم است.

اینها آمدند همه سامانه فرماندهی ما را سعی کردند به روش‌های واقعاً غیر اخلاقی و سبوعانه به قول خودشان آسیب بزنند و عزیزان ما را به شهادت رساندند، اما فکر این را نمی‌کردند که در بدن کشور ماحصلش که نیرو‌های مسلح هستند و آنها نماینده‌های مردم هستند و به نظرم پیام این واژه بزرگ را نفهمیدند مردم مبعوث شده، ایمان، امید، اراده و استقامت وجود دارد که هیچگاه ایرانی‌ها در برابر اینکه حتی اگر سیلی اول را بخورند دیگر سمت چپ را نمی‌آورند بگویند این را هم بزن پاسخ می‌دهند. البته خدا را شکر می‌کنیم که این اتفاق افتاد، اما آنها با همه سامانه فرماندهی شان اخراج شدند این نکته خیلی مهمی است. یعنی پایگاه ناوگان پنجمش فرماندهی و کنترلش را هم از دست داد و کوچ کرد و رفت، چون هر آنچه که داشت به طور جدی آسیب دید واقعاً با خاک یکسان شد؛ هجمه‌ای که نیرو‌های مسلح آوردند همه با هم. یعنی ما هم هدف داشتیم در ناوگان پنجم، عزیزان در نیروی دریایی سپاه داشتند، نیرو‌های هوایی داشتند، هوافضا داشت، حتی نیرو‌های زمینی داشتند. یعنی همه پاسخ محکمی را که باید بگیرد را دادند و او گرفت و بساطش را جمع کرد و رفت، فرماندهی کنترلش از هم پاشید. بخشی رفت در سرزمین‌های اشغالی بخشی هم رفت روی یگان‌های شناور. یعنی آن چیزی که فکر می‌کرد در نزدیک صحنه می‌تواند مدیریت و فرماندهی کند از او گرفته شد تا امروز هم همین. فلذا آمد به سمت اینکه بیاید محاصره را شکل دهد به عنوان محاصره دریایی بالای ۵۰ تا ۶۰ فروند. اینها بین ۵۵ تا ۶۰ فروند در تغییر بودند به خاطر عملیات‌هایی بوده که علیه آن‌ها انجام شده، واحدهایشان آسیب دیده و رفتند و طوری بردند که هیچ تصویری در نیاید.

خیلی تلاش کردند که از آبراهام لینکلن هم هیچ تصویری در نیاید ولی تصاویرش آمد، اما توانستند ناوشکن‌هایی که آسیب دیده بودند را مدیریت کنند و این نکته جالبی است که مردم عزیز کشور بدانند که اینها از هیچ کدام از این آبراه‌ها شناورهایشان را برنگرداندند به کشورشان. یعنی ادعایشان این است که مثلاً ناو «آبراهام» از «مالاکا» رفته ولی از مالاکا نرفته. ما می‌دانیم از کجا رفته ناوشکن‌هایشان از دماغه امید نیک رفتند. یعنی سختی امواج سهمگین اطلس و تقاطعش با اقیانوس هند جنوبی را به جان خریدند و از آنجا رفتند به خاطر اینکه هیچ تصویری در نیاید تا الان هم در نیامده. سه ناوشکنش مستقیماً مورد اصابت قرار گرفت. یکی کلاً از صحنه حذف شده و خیلی به سختی و مشقت منتقل کردند به کشور خودشان؛ لذا تلاشش این است که هم شاهرگ اقتصادی ما را به نوعی قطع کند و هم بتواند شاهرگ اقتصادی خودش را برقرار کند.

امروز دیگر جنگ ما مستقیماً مثل همان است. یعنی مثل سال ۵۹ همان اتفاق افتاده. محدوده اش آمده در تنگه هرمز و دریای عمان. محدوده از خلیج فارس منتقل شده به اینجا. کشور‌هایی هم که تقریباً افتادند در تله دشمن، چون همکاری کردند.‌ای کاش این کار را نمی‌کردند امروز خیلی سربلندتر بودند به نظرم حکومت‌هایشان و این هم در تاریخ برایشان ثبت شد. حداقلش این است که حرمت همسایگی و برادری و به ویژه اینکه همه ما مسلمان بودیم را رعایت نکردند. امیدواریم در آینده این را رعایت کنند. تا الان تمام تلاش دشمن این است که مثل هفت آذر ۵۹، شاهرگ اقتصادی ما را به هر طریق ممکن که شده به تعبیر یکی از عزیزان می‌گفت هر روز هم واژه‌اش را عوض می‌کند دروازه آهنین می‌کند، دروازه سربی می‌کند همینطور می‌گردد ببیند چه می‌تواند پیدا کند که ایرانی‌ها از این محاصره عبور نکنند، اما خدا را شکر عبور دارد انجام می‌شود.

بنادر ما امروز فعال هستند اینجا جا دارد واقعاً یاد کنم، چون کمتر توجه شده به این عزیزان من که در دریا در حوزه کشتیرانی و نفتکش شبانه روز دارند تلاش می‌کنند، چون ما کنارشان هستیم. اینکه می‌گویم ما کنارشان هستیم مفهومش این است که دارد اسکورت‌های دریایی انجام می‌شود و عزیزان ما بالاخره دارند دریانوردی می‌کنند علی رغم همه تبلیغاتی که وجود دارد این اتفاق مبارک دارد می‌افتد. من خیلی باز نمی‌کنم، چون نمی‌خواهم آن عزیزان آسیبی ببینند و اینها هم مثل نیرو‌های مسلح در دل اقیانوس‌ها در برابر دشمن مقاومت و استقامت کردند و فرزندان این مرز و بوم هم آن پرچم را بالا نگه داشتند و می‌روند و می‌آیند بالاخره ماموریتشان را انجام می‌دهند بله سخت است ولی انجام می‌دهند.

­بله سخت است، ولی انجام می‌دهند. نکته مهش این است که اجرا می‌شود و در کنارش هم نیرو‌های مسلح با همه ظرفیت تلاش کردند اجازه ندهند شاهرگ اقتصادی دشمن برقرار شود که الحمدالله امروز اصل جنگ با همه اهداف بزرگی که دیده بودند خلاصه شده به این که بتوانند حتی شده یک کشتی، اگر که نه حتما رصد فرمودید، به جایی رسید که رئیس جمهور یک کشور توهین مستقیم کرد به مردم ما که این تنگه را، واژه‌ای هم به کار برد که باز کنید، تا این حد، یعنی عصبانی بود؛ لذا علی رغم همه تبلیغاتی که می‌کنند از بابت این که ضعیف شدند، قوی شدند، نابود کردیم، همه واژه‌هایی که به کار می‌برند، اما خروجیش این عصبانیت است و هم امام فرمودند و هم قائد شهید ما با همین عصبانیت هم خواهند مرد.

سوال: اتفاقی که در سال ۵۹ راجع به جریان انرژی و قطع جریان انرژی دشمن و برقراری انرژی کشور اتفاق افتاد، الان هم همان اتفاق می‌افتد، در جریان است این ماجرا؟

امیر دریادار ایرانی: در جریان است، اما الان سختیش بیشترستو ما، چون دیگر آمدیم دشمن رفته در عمق اقیانوس آرایش گرفته و ما با اون باید مقابله کنیم. آن موقع این‌ها این شرایطی که الان در دریا‌ها حاکم بود، حاکم نبود. یعنی ما در شمال خلیج فارس این‌ها را متوقف کردیم، سکوی البکر و الامیه که شاهرگ اقتصادی دشمن بود آن جا قطع شد.

سوال: الان صحبت از شکستن این محاصره است و عزمی که جمهوری اسلامی ایران دارد برای شکستن این محاصره. آیا امکانش است چیزی شبیه عملیات مروارید باز تکرار شود؟

امیر دریادار ایرانی: قطعا همین طورست، قطعا دشمن باید بداند که عملیات نه بلکه عملیات‌هایی در پیش است که این اتفاق خواهد افتاد. البته نقطه آخر این عملیات شکستن محاصره نیست، اخراج شان از همه منطقه غرب آسیاست. یعنی ان شاءالله قلب اقیانوس هند را باید ترک کنند.

سوال: یعنی راهبرد دفاعی ما متمرکز بر مرز‌های آبی کشورمان نیست، در آب‌های بین المللی این اثر را می‌گذارد؟

امیر دریادار ایرانی: الان درگیری ما در آب‌های بین المللی است. تدبیری که ابلاغ شد این بود که دیگر محدودیت جغرافیایی وجود ندارد. بهترست دشمن متوجه این نکته شود. آن تعبیری که رهبر شهید ما فرمودند که ملت مبعوث شده با شما برخورد خواهد کرد متوجه نشد. امروز رهبر حاضر فرمودند که محدودیت جغرافیایی دیگر وجود ندارد و به نیرو‌های مسلح شان ابلاغ فرمودند پس او باید بداند که دیگر محدودیت جغرافیایی برای ما برداشته شده و دست ما آزادست و ان شاءالله می‌توانیم هرکاری که ابلاغ شده به زودی انجام دهیم.

سوال: این توسط بخشی از نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد که رئیس جمهور آمریکا مدعی است که کلا نابودش کرده؟

امیر دریادار ایرانی: دقیقا همین نکته‌ای که فرمودید، در دریا.

سوال: نابود کردن این قدر اثرگذاشته؟

امیر دریادار ایرانی: ان شاءالله نیرو‌های دریایی پاسخ آخر را خواهند داد. چون حضرت آقا در جمله شان در ۲۹ فروردین اشاره فرمودند به پهباد‌های ارتش که صاعقه وار بر دشمن فرود آمدند. در ادامه فرمودند نیروی دریایی دلاورش آماده است تا تلخی شکست‌های جدیدی را به کام دشمن بچشاند و ان شاءالله همین را اجرایی خواهیم کرد این تدابیر را و اهداف هم برای ما مشخص و ابلاغ شده و مشخصا برای همه ما و همه نیرو‌های مسلح و این محدودیت جغرافیایی که برداشته شد خدا را شکر ما می‌توانیم تجهیزات با برد بلندتر را به میدان بیاوریم و ماموریت مان را به خوبی انجام دهیم.

سوال: بسیار گفته شد که دشمن مجدد مرتکب خطایی شود، شگفتانه‌هایی برای دشمن خواهیم داشت. می‌دانم محدودیت دارید برای گفتن آیا می‌شود ابعادی از این شگفتانه‌ها به آن اشاره کرد؟

امیر دریادار ایرانی: این را مردم عزیز بدانند که امروز تمام هیمنه اش را دشمن آورده در محدوده جغرافیایی به اسم تنگه هرمز، بسیار محدوده کوچک، اما بسیار راهبردی و هر آن چه که تجهیزات دارد از نظر خودش، فناوری روز و بالا دست آن وجود ندارد، از اف ۳۵‌ها و اف ۳۲‌ها و پهباد‌ها و انواع مختلف و همه این‌ها در همین تله هر روز گرفتارند. یعنی هواپیماهاش گرفتارند. پدافند قرارگاه مشترک پدافند آسیب می‌زند. زنده گیری داریم، نداشتیم. این شگفتانه شروع شگفتانه است، چه در دریا در حوزه زهپاد‌ها و شهپاد‌های شان، چه در حوزه پهباد‌های شان. یعنی زنده گیری بدون سرنشین داریم.

دشمن الان به این نتیجه رسیده که هرچه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، از دل یگان‌ها و فرماندهان شان می‌گویم، می‌گویند هر آن چه که گفتند، همان را انجام دادند. این در محاسبات شان نبود، باور نداشتند. امروز هم این تدبیر ابلاغ شده که محدودیت جغرافیایی برداشته شده و اگر کوچک‌ترین حرکتی کند شگفتانه‌هایی به میدان خواهد آمد. این مفهومش این است که در دوربردی که رفتند و فاصله گرفتند و در عمق دریای عربی و شمال اقیانوس هندست و با فاصله‌های بالای حدود ۴۰۰ کیلومتر به بالا. این‌ها از دویست مایلی تقریبا ۲۵۰ مایل نزدیک ۴۵۰-۶۰ کیلومتر هستند تا عمق، این دیگر برداشته شده. یعنی همه آن‌ها هم دیگر در تیررس هستند و مورد هجمه قرار خواهند گرفت. ان شاءالله به امید آقا امام زمان (عج) و همان‌هایی که فکر می‌کنند که نابود شدند، همان‌ها هستند، مطمئن باشد که انتقام شهدای دنا را خواهیم گرفت. چون شهدای ما را با نامردی هرچه تمام‌تر به شهادت رساندند، همه عرف بین الملل را گذاشتند کنار.

مردم عزیز بدانند ما دریایی ها، دریا که عرض می‌کنم کل دریای دنیا، یک آموزش اول داریم که به همه مان دیکته شده، سعی شده در طول تاریخ رعایت شود، این را نیروی دریایی آمریکا برای همیشه از دست داد و رفت در تاریخ به عنوان یک نیرویی، چون دزد دریایی شده، چون دو تا نفتکش ما را دزدید و ما پس گرفتیم از آن‌ها در همان اثنای جنگ، هم قاچاقچی شده و بدتر از همه این ها، به کسی که توان عملیاتی ندارد و باید برابر قوانین به ما یاد دادند که حتی اگر دشمنی در آن حد بالای بالا هم است، حق نداریم آن ملوان را به آن‌ها آسیب برسانیم، چون او برای تو هیچ تهدیدی محسوب نمی‌شود، ابزارش را از او گرفتیم، اما نه تنها این‌ها واقعا نهایت بی اخلاقی را به خرج دادند، حتما آن‌هایی که مسئول هستند در نیروی دریایی، فرماندهان و ملوانان شان دقیقا می‌فهمند که من چی می‌گویم که چقدر تحقیر شدند در دنیا و خواهند شد و در تاریخ ثبت شد که آمدند حتی اطلاع رسانی نکردند. ما اصلا نیاز به کمک آن‌ها نداشتیم ولی این که اطلاع رسانی می‌کردند، ۱۱-۱۲ ساعت همرزمان و شهدای من ابنای مبارک شان روی آب نمی‌ماند و ما زودتر می‌توانستیم کمک کنیم و همه این‌ها دست به دست هم خواهند داد و ان شاءالله به قعر اقیانوس‌ها خواهند فرستاد.

سوال: موضوع انتقام شهدای ناوشکن دنا سرجاش، پیگیری‌های حقوقی تا الان به نتیجه‌ای رسیده و چقدر رفته جلو؟

امیر دریادار ایرانی: مردم عزیز بدانند که ما هیچ گاه کوتاه نمی‌آییم. این‌ها در سال ۶۷ به ما آسیب زدند، ناوشکن سهند ما را آن موقع زدند، سبلان را زدند، در صحنه بین المللی شکایت کردیم در طول این ۵ سال گذشته، امسال به نتیجه رسیدیم و غرامت از آن‌ها خواهیم گرفت. قطعا بدانند ما انتقام خون شهدای مان را در صحنه می‌گیریم، در صحنه حقوقی که خودشان مدعی هستند. خیلی پایبندند به حقوق بشر، طرح دعوا انجام شده و مثل عزیزان مان کودکان بی آزار و بیگناه و مظلوم که در مدرسه میناب و در گوشه گوشه کشور به شهادت رسیدند ان شاءالله در عرصه حقوقی هم پیگیری خواهد شد و آن حق و حقوق را از آن‌ها خواهیم گرفت.

سوال: به عنوان چالش‌های نیرو‌های دریایی که دشمن از جمله آمریکایی‌ها به علت بعد مسافت گفته می‌شود که آن‌ها چالش پشتیبانی یکی از چالش‌های اصلی شان در این منطقه و این زمانبر شدن ماجرا و آمادگی شان متاثر کرده و قوای شان را تحلیل می‌برد. شاید آن‌ها هم در برخی از تحلیل هاست که به دنبال فرسوده کردن قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و این قوا را با شرایط آماده باش مداومی که رقم می‌زنند برای نیرو‌های مسلح این قوا را تحلیل ببرند، آیا چنین اتفاقی ممکن است اساسا برای ما اتفاق بیفتد؟

امیر دریادار ایرانی: ما، چون در بعد از انقلاب این شرایط را داشتیم، هر لحظه این احتمال را می‌دادیم که این درگیری اتفاق بیفتد و همه می‌دانستیم روزی درگیر خواهیم شد. نه این که ما مشکلی داشتیم، آن‌ها مسئله و مشکل داشتند، چون بلد نیستند به انسان احترام بگذارند. آن‌ها روحیه خاص خودشان را دارند. گروهی هستند که متاسفانه مردم را در سیطره خودشان گرفتند. این صحبتی که می‌کنم از یگان شناور، آن ناوشکن، از هواپیمابرش عرض می‌کنم که مردم عزیز ما بدانند و خود آن‌ها بفهمند، امروز آن‌ها برای نیرو‌های دریایی شان در یگان‌های شان در هفته ۵ وعده غذای گرم می‌توانند بدهند. این نکته مهمی است، بقیه اش غذایی که می‌دهند همه پک شده و آماده است، فقط جعبه اش خوشگل است، داخلش فاجعه است، امروز از هر ۱۰ نفر آن ها، ۹ نفرشان نمی‌توانم این واژه‌ها را به کار ببرم، مستقیما به مسئولینی که آن‌ها را وارد همچنین معرکه‌ای کردند، توهین می‌کنند، از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر.

اما شما فرمودید برای ما، برای ما چگونه تحلیل اتفاق بیفتد، یعنی ما ضعیف‌تر شویم یا خسته‌تر شویم، فرسوده‌تر شویم. وقتی که همچین مردم نمی‌دانم نمی‌شود بگوییم پشتوانه، ستون، ان شاءالله ادبیات بنشینند عزیزانی که تخصص دارند، واژه‌ای تعریف کنند، ما همچنین کوه‌هایی پشت مان هستند. یک نفر، دو نفر نیستند، یک روز و دو روز نیست، مگر آن‌ها خسته شدند، مگر آن‌ها فرسوده شوند که ما بخواهیم فرسوده شویم. ما قطعا فرسودگی نداریم هیچ، روز به روز دانش بنیان ها، دانشگاه و دانشمندان آمدند در صحنه تجربیات ما را گرفتند. امروز بخشی را ملاحظه می‌فرمایید. پدافند که الحمدالله به تجهیزات جدیدست و همه اش ساخت داخل است و آن‌ها هم ماندند که چگونه اتفاق می‌افتد؟ البته رفتند که مقابله کنند، بعضا هم شاید موفق بودند، همان فردا جوابش را گرفتند و دیدند نه، هنوز عقب‌اند، زنده گیری دارد اتفاق می‌افتد.

پس ما فرسودگی نداریم بلکه هی داریم خودمان تقویت می‌کنیم. براساس فرمان قوی‌تر شدن، شما می‌خواهید قوی‌تر شوید؛ مادام باید فعالیت داشته باشید، حتما روحیه بچه‌ها بالا باشد که الحمدالله است و در صحنه هستند، امروز همین که دشمن واقعا نمی‌تواند در تنگه هرمز، در شرق تنگه هرمز، در غرب تنگه هرمز چگونه آسیب می‌بیند با هجمه‌ای که دارد و با قول خودش با اشرافیتی که دارد، کشتی که می‌خواهند عبور دهند چهار تا شهپاد در اطرافش است، چهار تا پهباد بالای سرش است، بالای سر آن جنگنده است، بالگرد. ما می‌گوییم به قول خودشان، آمریکا در حال آماده دارد که سریع اعزام می‌کند؛ هنوز به نتیجه نرسیدند، بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌آید موشک ول می‌کند، هر چه قایق صیادی است را می‌زند هنوز نمی‌فهمد از کجا می‌خورد. یک روز و دو روز هم نیست، تقریبا دیگر هر روزست، هر شناوری که می‌آورد به صحنه، همان شناور برادران عزیز در نیروی دریایی سپاه، سردار عظمائی و همرزمان عزیزان شان و همرزمان بنده حقیر در صحنه حتما با آن مقابله می‌کنند. این که کدام ما می‌زنیم و کدام را آن‌ها می‌زنند، تعریف و هماهنگ شده. این‌ها را مشخص می‌کنیم که این را شما انجام دهید و عملیات انجام شود. این که در رسانه‌ها مطرح می‌شود که با مین برخورد می‌کنند، نه آن‌ها می‌دانند ماجرا چیست خود ما هم نمی‌دانیم ماجرا چیست، این‌ها همه توان نظام است.

سوال: نشان دهنده کنترل کامل ما بر تنگه هرمزست؟

امیر دریادار ایرانی: خدا را شکر، مردم عزیز بدانند که این‌ها از آب‌های غیر ایمن دریانوردی ایجاد کردند، اصلا آبراه نیست این جا که این‌ها دارند عبور می‌کنند، بخشی از جنوبی‌ترین نقطه که همه اش صخره‌ای است و همه جمهوری اسلامی ایران و هم کشور‌های عمان این آبراهی که امروز تعریف کردند و اگر اطلاع دهند با سلامت کامل کشتی‌ها می‌آیند و می‌روند. تعجب می‌کنم که چرا استفاده نمی‌کنند؟ این نکته جالب است و مردم عزیز بدانند، البته در رسانه اشاره شده ولی خیلی روی آن بحث نشده. سنتکام و آمریکایی‌ها امروز از هر کشتی دو و نیم میلیون دلار پول می‌گیرند که عبورش دهند و پیش پیش هم می‌گیرند و وقتی کشتی می‌خورد، آن مالکان دست شان به جایی بند نیست. برای همین اصرار داریم می‌گوییم مالکان عزیز بیایید این ور، پولی هم گرفته نمی‌شود، امنیت تان هم برقرارست، راحت رفت و آمد کنید، چه اصراری دارید می‌روید آن جا پول هم می‌دهید و کشتی تان هم می‌خورد.

سوال: چرا نمی‌آیند؟

امیر دریادار ایرانی: ببخشید این‌ها را هم باید ببریم تعمیرگاه. آدم‌هایی که این طور فکر می‌کنند، واقعا بیایند و خیلی محترمانه، مثل همیشه، زیر سایه امنیتی که برقرارست در تنگه هرمز عبور کنند. خرجش هم فقط اطلاع رسانی است و اعلام می‌کنند، شرایط برای شان مهیاست، می‌آیند و می‌روند.

سوال: محترمانه و آقامنشانه؟

امیر دریادار ایرانی: خیلی محترمانه. جالب است که نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران و همین طور کشور عمان این مسئولیت را پذیرفتند و امنیت را برقرار می‌کنند و هر مشکل و نیازمندی که داشته باشند برای شان فراهم می‌کنند. خیلی برای من عجیب است به عنوان دریانورد که این کاپیتان کشتی حتی حرف آن مالک را گوش می‌دهد که می‌آید در مسیری که همه اش صعب العبورست یعنی همه اش صخره است. این که اشاره کردید محاصره، این‌ها خودشان، خودشان خودشان را محاصره کردند، ما که محاصره نکردیم. گفتیم این جا آب‌های محدودی است، قوانین ویژه بر آن حاکم است. شما شیطنت‌ها را جمع کن، برو، در آرامش باش، این جا آرامش برقرارست. تو هستی که آرامش را بهم زدی. واقعا این جا فرصتش است. قبلا هم گفتیم مکتوب هم دادیم، از همه مالکان کشتی‌ها در سطح دنیا، این درخواست را داریم که چالش ایجاد نکنند، گول نخورند، پولشان هم رفت.

قبلاً اگر نفتکشی با ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار دلار می‌توانست عبور کند، الان با ۱۰ برابر این دارد عبور می‌کند می‌رود به جز آن دو و نیم میلیون دلاری که آنها باج می‌گیرند. اگر بیمه‌شان عدد منطقی بود الان ۱۰ برابر و بعضاً اصلاً بیمه نمی‌کنند. خیلی ریسکش بالا است. جای تعجب است که مالکان آن‌ها این یک جمله خیلی ساده است شاید ما فارسی می‌گوییم خیلی خوب متوجه نمی‌شوند آمادگی داریم آموزش فارسی هم بدهیم زبان‌های دیگر هم البته گفتیم بیایند هماهنگی با تیمی که آنجا مستقر هستند و آبراه را تحت کنترل دارند انجام دهند. قطعاً نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده حمایت می‌کنند، هدایت می‌کنند و به سلامت به مقصد می‌رسانند.

سوال: اشاره کردید به دانش و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان جنگی که درگیر آن هستیم به نوعی جنگ فناوری است و بر لبه دانش دارد اتفاق می‌افتد. دشمن هم خیلی تصور و تحلیل دقیق از توانمندی‌های ما در این حوزه نداشت. یک بار هم شما به برخی از این فناوری‌ها اشاره کردید از جمله دلفین‌های خلیج فارس چه فناوری‌هایی را و چه میزان، در چه رتبه‌ای و در چه سطحی از دانش در حوزه نظامی نیروی دریایی ارتش از آن بهره‌مند است؟

امیر دریادار ایرانی: خدا را شکر می‌کنیم الحمدلله ظرفیت‌هایی که امروز پای کار آمدند چه در حوزه پدافند و چه در حوزه آفند سطح آسیب‌هایی که ممکن بود نیروی انسانی ما داشته باشد در حداقل است واقعاً. یعنی علی رغم اینکه درگیر هستیم مستقیم بالاخره گاهاً ممکن است او حرکتی انجام دهد که درجا پاسخش را می‌گیرد در حوزه پدافند. خدا را شکر وضعیت ما روز به روز، رو به ارتقا است. پدافند که عرض می‌کنم جدا از پدافند قرارگاه مشترک، پدافند هوایی است. در حوزه آفند هم امروز سلاح‌ها و تجهیزاتی که ما در اختیار داریم چه با سرنشین و چه بدون سرنشین دقیقاً همانطور که اشاره فرمودید در لبه فناوری است. یعنی دشمن الان می‌داند و آگاه است از اینکه موشکی که ما روز دوم جنگ زدیم بدون تست گرم و تست گرمش علیه او بود و موفق بود.

موشکی که امروز هست دیگر آن نیست که آن رفته راهش را پیدا کرده که چگونه است با آن مقابله کند دیگر آن نیست و قطعاً آسیب می‌بیند برای همین هم فاصله‌اش را هی بیشتر کرده و اگر هم ۲۵۰ مایل می‌آید در این فاصله قرار می‌گیرد آن قدر می‌ترسد که میرود در پناه کشتی‌های کشور‌های دیگر قرار می‌گیرد. کشتی‌های تجاری که احیاناً اگر هم ما خواستیم عملیاتی انجام دهیم آن کشتی‌ها آسیب ببینند که بعد هم بگوید بله جمهوری اسلامی ایران کشتیرانی را مختل کرد و این در همه جا ما هم در زیر سطح، هم سطح و هم پروازی در دریا عزیزان من عملیات انجام می‌دهند هم موشکی و هم جنگالی الحمدلله در این ۵ حوزه هم پدافند هم آفند وضعیت ما روز به روز دارد بهتر می‌شود.

سوال: الان سطح آمادگی و دفاعی ما در این مواجهه را چطور ارزیابی می‌کنید و اگر پیامی برای مردم دارید، برای سنتکام دارید بفرمایید.

امیر دریادار ایرانی: من که عددی نیستم در برابر عظمت مردم عزیز ایران که برایشان پیامی داشته باشم، اما این را بدانند که دشمن چهار واژه تاکید شده توسط قائد شهید را به جد دنبال می‌کند که به آن آسیب برساند. یکی ایمان است، یکی امید است، یکی اراده و یکی هم استقامت است. یعنی چهار الف خیلی محکم. قطعاً توصیه‌های موکدی ایشان داشتند و رهبر حاضر ما هم دارند، اما مبنای دشمن این است که به اینها به شکلی آسیب بزند که آن انسجام را در نهایت مورد هجمه قرار دهد تمرکزش این است.

مردم عزیز ما بدانند که از اولش از نیرو‌های مسلح ما واهمه خیلی زیادی نداشت از آنها می‌ترسید الان هم همین است در آینده هم همین است. از مردم ایران بزرگ ایران اسلامی وحشت دارد نه هراس، امروز تبدیل به وحشت شده. یک موقع هراس داشت امروز تبدیل به وحشت شده لذا این خیابان اصطلاحا که هست که بعضاً هم سوال می‌کنند شما چند شب آمدید چند شب نیامدید؟ حتی اگر که دلش هم باشد که آنجا است همین کفایت می‌کند این انسجام. انشاالله با قدرت باقی بماند، خوشبختانه سنتکامی وجود ندارد که من پیامی برایش داشته باشم، اما اگر تتمه‌ای است حالا به اسم سنتکام خودشان می‌گویند سه چیز ما خیلی برایش زحمت کشیدیم، جامعه بین المللی زحمت کشیدند، مقابله با دزدی دریایی، مقابله با تروریسم دریایی، مقابله با آدم کشی در سطح دریا، مقابله با قاچاق دریایی در صحنه دریا این را کنار بگذارد، خیلی بد است در شان نیست نیرویی که باید بیاید اینها را مهار و کنترل کند. خودش بیاید انجام دهد این خیلی بد است و کار بسیار سطح پایین خیلی سطح پایین. شاید این در حد مثلاً انسان‌های خیلی فارغ از هرگونه آموزشی هستند که باجگیری است از این مظلوم‌ها باجگیری نکنید، اینها گناه دارند. اینها بالاخره در نهایت به نیت شوم آنها پی خواهند برد، اما برای آمادگی که فرمودید الحمدلله با تکیه به این مردم با تکیه به ولایت و زیر این پرچم ارزشمند عزیزان ما در نیروی دریایی راه ما راه امام حسین علیه السلام است شعار نیست. عملاً انجام می‌دهیم و حتماً مردم عزیز بدانند که با رمز یا زهرا سلام الله علیها با بالاترین آمادگی با بهترین شکل ممکن پاسخ خواهیم داد و باور قلبی ما هم این است که وعده‌ای که داده شده حتماً به زودی اتفاق خواهد افتاد که حتماً نصرت اسلام و مسلمین است.