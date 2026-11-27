به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه هفتم آذر، روز نیروی دریایی و سالگرد عملیات غرورآفرین «مروارید» امیر دریادار ایرانی فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، آمادگی پدافندی و آفندی نیروی دریایی ارتش را تشریح کرد.

سوال: در شرایطی این گفت‌و‌گو را انجام می‌دهیم که روز‌های بسیار مهم و البته سرنوشت سازی است به ویژه در حوزه میدان و جنگ. وضعیت جنگی را به ویژه در سواحل جنوبی کشور و البته نقاط دیگر چطور می‌بینید و ارزیابی کلی شما از این شرایط در ابتدا چگونه است؟

امیر دریادار ایرانی: شرایط حساسی است. لازم می‌دانم به همه عزیزان ساحل نشین، مردمان بسیار سخت‌کوش در استان‌های جنوبی و به طور خاص سواحل عزیز مکران که مردانه در طول همه مدت کنار رزمندگان اسلام و نیرو‌های مسلح ایستادند و کار سختی را هم دارند معیشتشان از دریا است، سلام داشته باشم و هم دستشان را ببوسم و هم تشکر کنم بابت همه ایستادگی و استقامتشان و انسجامی که دارند و روز به روز تقویت می‌شود. چون آنجا هم عزیزان از اهل سنت حضور دارند و هم عزیزان اهل تشیع، علما و مولویان همه در کنار هم مردم الحمدالله با روحیه خیلی خوب، علی رغم همه توطئه‌های دشمن محکم ایستاده‌اند و دارند جلو می‌روند. ما هم به عنوان سربازان کمترین این مردم عزیز که خاک پای همه هستیم و افتخار نوکری را داریم.

الحمدلله دشمن تمام تمرکزش از ابتدا به سمت دریا و سواحل بود و هدف اصلی اش دستیابی به آب‌های نزدیک ما، چه آب‌های انحصاری اقتصادی و چه آب‌های سرزمینی حتی آب‌های داخلی و خواب و خیالش رسیدن به بنادر و سواحل ما بود و حتی جزایر که همه اینها را آن اراده و استقامت و ایمان و امیدی که همه داشتند هم همرزمان عزیز من، هم نیروی دریایی عزیز هم‌رزمان در نیروی دریایی سپاه با هم افزایی خیلی خوب در کنار همه نیرو‌های مسلح چه در هوا چه در زمین، آرایش به گونه‌ای بود که الحمدالله دشمن به حدی ناکام شد که الان فقط التماسش این است که بتواند از تنگه هرمز عبور کند. گرچه که از عمق مسدود شده مسیرش و متوقف شده و اولین عملیاتی که باید نیرو‌های مسلح انجام می‌دادند و با افتخار انجام دادند تثبیت دشمن بود در عمق که الحمدلله دشمن در دریای عربی و شمال اقیانوس هند تا به امروز متوقف شده و قطعاً در آینده عقب‌تر رانده خواهد شد طوری که به خلیج خوک‌ها جای اصلی اش برگردد و پیروزی هم قطعاً نزدیک است، چون مردم مبعوث شده این را رقم زدند و مثلث میدان، خیابان و دیپلماسی الحمدلله محکم جلو دارد می‌رود، اما مهم این است که قاعده این مثلث زیر پرچم ولایت مسیر را درست تشخیص داده و دارد درست جلو می‌رود.

آنها تلاش دارند میدان را به سمتی ببرند که انسجام ما را از بین ببرند و فشار را به مردم بیشتر کنند البته نیت شومشان از اول مردم بود از اول آنها با ایران بزرگ اسلامی مسئله داشتند به زبان هم آوردند که هدفشان چیست، اما خدا را شکر الان میدان در اختیار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است با اقتدار و همین مسیر هم ادامه پیدا می‌کند. البته با تدابیر ابلاغ شده قطعاً ما در ادامه محدودیت‌های جغرافیایی دیگر نخواهیم داشت. این یک نکته مهم است که همه مردم عزیز آشنا هستند و دشمن هم باید بداند تدبیر ابلاغ این است و رویکردمان قوی‌تر شدن است، این هم تدبیری است که ابلاغ شده دو تدبیری که فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ابلاغ فرمودند انشاالله همیشه سلامت باشند و مبنای حرکتی ما بر همین دو تدبیر محکم داریم می‌رویم جلو.

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