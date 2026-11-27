دستگیری کلاهبردار فروش خودرو در ازنا لرستان
فرمانده انتظامی ازنا از دستگیری متهم تحت تعقیب قضایی به اتهام کلاهبرداری فروش خودرو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سرهنگ امیر ارکیان گفت: در پی دریافت نیابت قضایی از سوی مراجع قضایی مبنی بر کلاهبرداری در حوزه ی خودرو، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان ازنا با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی، متهم را در عملیاتی هوشمندانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی ازنا افزود: متهم ۸۰ میلیارد ریال از مالباختگان کلاهبرداری کرده بود که به همراه پرونده به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شد.
سرهنگ ارکیان تأکید کرد: پلیس استان با مجرمان اقتصادی و کلاهبرداران برخورد قانونی و از اموال و حقوق شهروندان محافظت میکند.