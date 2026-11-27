فرمانده انتظامی ازنا از دستگیری متهم تحت تعقیب قضایی به اتهام کلاهبرداری فروش خودرو در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ امیر ارکیان گفت: در پی دریافت نیابت قضایی از سوی مراجع قضایی مبنی بر کلاهبرداری در حوزه ی خودرو، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان ازنا با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، متهم را در عملیاتی هوشمندانه دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی ازنا افزود: متهم ۸۰ میلیارد ریال از مالباختگان کلاهبرداری کرده بود که به همراه پرونده به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شد.





سرهنگ ارکیان تأکید کرد: پلیس استان با مجرمان اقتصادی و کلاهبرداران برخورد قانونی و از اموال و حقوق شهروندان محافظت می‌کند.