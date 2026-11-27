نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد ،چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی از احتمال طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: اجرا نشدن کامل قوانین معیشتی، مشکلات کالابرگ، فعالیت شرکت‌های واسطه و ضعف خدمات درمانی تأمین اجتماعی از مهم‌ترین محورهای انتقاد نمایندگان به عملکرد این وزارتخانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، علی حدادی در گفت‌وگوی زنده رادیویی با برنامه «البرز من سلام» صدا و سیمای استان با اشاره به جلسه نظارتی مجلس اظهار کرد: در جریان طرح سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان از پاسخ‌های ارائه‌شده قانع نشدند و سومین کارت زرد به این وزیر داده شد.

وی افزود: با توجه به روند قانونی و آیین‌نامه داخلی مجلس، احتمال دارد موضوع استیضاح وزیر هفته آینده در صحن علنی مطرح شود.

نماینده مردم البرز در مجلس، اجرا نشدن قانون حذف شرکت‌های واسطه را از مطالبات جدی نمایندگان دانست و گفت: بر اساس قانون باید بیش از ۳۳ هزار شرکت واسطه حذف شوند تا کارگران بدون حضور دلالان و با قراردادهای مشخص، حقوق و مزایای خود را به‌صورت مستقیم دریافت کنند؛ اما این موضوع تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است.

حدادی همچنین با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها، انتظار می‌رفت منابع حاصل از این اقدام به‌درستی به مردم بازگردد و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای تعهدات دولت در این زمینه افزود: منابع حاصل از اصلاحات اقتصادی باید در مسیر تأمین نیازهای معیشتی مردم هزینه شود.

حدادی، مشکلات درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را از دیگر محورهای مطالبه‌گری نمایندگان عنوان کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان تأمین اجتماعی در حوزه انتخابیه طی سه تا چهار سال گذشته پیگیری شده و با استفاده از ظرفیت مولدسازی و اقدامات تکمیلی، این طرح اکنون به مراحل نهایی نزدیک شده است.

نماینده مردم البرز در مجلس در ادامه، اقتصاد و معیشت را اولویت اصلی نظارت مجلس دانست و با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و کشاورزی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با حضور میدانی و برنامه‌ریزی مؤثر، موانع تولید را برطرف و زمینه افزایش بهره‌وری را فراهم کنند.

وی همچنین با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود برای مدیریت بازار استفاده کند و در همین زمینه طرحی در مجلس برای تقویت سازوکار پاسخگویی رئیس این بانک در برابر نمایندگان در حال پیگیری است.

حدادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پیگیری مطالبات حوزه میراث فرهنگی استان اشاره کرد و گفت: در جریان بازدید وزیر میراث فرهنگی از تپه ازبکی نظرآباد، دستور ایجاد پایگاه این محوطه تاریخی برای تسریع در کاوش‌ها و مستندسازی آثار صادر شد.

وی افزود: پیگیری ثبت جهانی تپه ازبکی و احیای کاروانسرای ینگی امام ساوجبلاغ نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.

نماینده مردم البرز در مجلس در پایان از اتمام بررسی طرح ۳۳ ماده‌ای مقابله با نفوذ در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح با هدف مقابله با نفوذ در ساختارهای حاکمیتی و تقویت سازوکارهای مقابله با آن در مجلس بررسی و تصویب شده است.

حدادی تأکید کرد: نظارت بر اجرای دقیق قوانین، پاسخگویی مسئولان و پیگیری مطالبات معیشتی و رفاهی مردم از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی است.