تیم فوتبال ساحلی ستارگان خلیج فارس کیش به مرحله دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور، صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال ساحلی ستارگان خلیج فارس کیش، در گروه چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور، جواز حضور در مرحله دوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

مرحله نخست رقابت‌ها در چهار گروه با حضور تیم شهدای حیات‌داوود گناوه، پارس جنوبی جم، ستارگان خلیج فارس کیش، فولاد هرمزگان و شهرداری دشتی هرمزگان به میزبانی مجموعه ورزشی شهدای خلیج فارس گناوه برگزار شد.

در روز پایانی این رقابت‌ها، پارس جنوبی جم با نتیجه ۵ بر ۴ فولاد هرمزگان را شکست داد و در دیدار دوم، تیم شهدا حیات‌داود گناوه با نتیجه ۳ بر ۲ از سد ستارگان خلیج فارس کیش گذشت.

در پایان رقابت‌های این گروه، تیم شهدای حیات‌داوود گناوه با کسب ۸ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و ستارگان خلیج فارس کیش نیز به‌عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد.

بر اساس جدول نهایی، تیم‌های شهدای حیات‌داوود گناوه، ستارگان خلیج فارس کیش، فولاد هرمزگان، پارس جنوبی جم و شهرداری دشتی هرمزگان به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را این گروه را کسب کردند.