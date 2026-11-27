به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «شهر تا شهر» رویداد میان دوره‌ای نهمین و دهمین جشنواره فیلم شهر است و علاقمندان تا ۱۵ آذر فرصت دارند برای اردوی فشرده آموزشی فیلمنامه‌نویسی، نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی نویسندگی میان رشته‌ای ثبت نام کنند.

اردوی فشرده آموزشی فیلمنامه‌نویسی «شهر تا شهر» با هدف کشف و پرورش نسل تازه نویسندگان شهری و تبدیل ایده‌ها به روایت‌های سینمایی ماندگار برگزار می‌شود. محور‌های اردو برگرفته از طرح جامع «جانِ شهر» است و بر روایت فرهنگ و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در زیست شهری تمرکز دارد.

علاقمندان ۱۸ تا ۳۵ سال می‌توانند با مراجعه به نشانی https://sts.tasvireshahr.ir نسبت به مطالعه فراخوان و ثبت نام در «شهر تا شهر» اقدام کنند. حضور در این رویداد رایگان است و شرکت‌کنندگان منتخب پس از بررسی درخواست و قبولی در مصاحبه، امکان شرکت در اردوی فشرده آموزشی فیلمنامه‌نویسی «شهر تا شهر» را پیدا می‌کنند. برای پذیرفته‌شدگان شهرستانی، امکان اسکان در تهران فراهم شده است.

رویداد «شهر تا شهر» به دبیری مریم پیرکاری از ۲۴ تا ۲۷ آذر در تهران برگزار می‌شود.