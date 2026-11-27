رئیس بسیج اقشار استان البرز با تشریح شاخصه‌های فرهنگ بسیجی و برنامه‌های هفته بسیج، بر ترویج روحیه ولایت‌پذیری، بصیرت، اخلاص و خدمت بی‌منت به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرهنگ محمد جانمحمدلو در برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز، ولایت‌پذیری، بصیرت، اخلاص، تکلیف‌گرایی، ایثار، جبهه‌شناسی، مدیریت جهادی و شهادت‌طلبی را از مهم‌ترین شاخصه‌های فرهنگ بسیجی برشمرد و گفت: بسیج از زمان تشکیل به فرمان امام خمینی(ره) تاکنون در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و خدمت‌رسانی نقش‌آفرینی کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش تفکر بسیجی در بخش‌های مختلف جامعه افزود: بسیجی با تبعیت از ولایت، بصیرت در تشخیص مسیر درست و اخلاص در انجام مسئولیت‌ها، خدمت به مردم را در اولویت فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.

رئیس بسیج اقشار استان البرز، ایثار و تکلیف‌گرایی را از دیگر ویژگی‌های این فرهنگ دانست و با اشاره به حضور بسیجیان و طلاب در دوران شیوع کرونا اظهار کرد: مشارکت در خدمت‌رسانی به بیماران و انجام امور مربوط به تغسیل، تکفین و تدفین جان‌باختگان کرونا، جلوه‌ای از روحیه فداکاری و مسئولیت‌پذیری بسیجیان بود.

جانمحمدلو در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته بسیج در استان گفت: همایش توانمندسازی تشکیلاتی بسیج فرهنگیان با حضور ۴۰۰ نفر از فرهنگیان استان در دانشگاه خوارزمی و با حضور مسئول بسیج فرهنگیان کشور برگزار شد.

وی افزود: در برنامه میقات صالحین در مصلای کرج، چهار قشر بسیج ادارات، حقوق‌دانان، جامعه پزشکی و اصناف با برپایی میز خدمت، مشاوره حقوقی رایگان، ارائه خدمات پزشکی و پذیرایی از شرکت‌کنندگان به مردم خدمت‌رسانی کردند.

رئیس بسیج اقشار استان البرز، اعزام گروه‌های جهادی به واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک‌های صنعتی استان را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این گروه‌ها با هدف پایش، عارضه‌یابی و شناسایی موانع تولید فعالیت کردند و به همت بسیج مهندسین صنعت، کلینیک‌های سیار تخصصی نیز برای ارائه خدمات به واحدهای تولیدی برپا شد.

جانمحمدلو با اشاره به فعالیت سایر اقشار بسیج در هفته بسیج بیان کرد: حضور ۴۰ نفر از بسیجیان اصناف در رویداد جهادگران فاطمی در آبادان، برپایی موکب هنر در شهرستان‌های استان، اجرای مسابقات نقاشی و برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر از دیگر برنامه‌های اجراشده بود.

وی همچنین از حضور بسیجیان طلاب در مرقد مطهر امام خمینی(ره) و تجدید بیعت با آرمان‌های امامین انقلاب خبر داد و افزود: نشست‌های بصیرتی و تبیینی در پایگاه‌های بسیج طلاب و همایش بصیرتی ویژه پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس نیز برگزار شد.

رئیس بسیج اقشار استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری رویداد علم و فناوری با حضور نخبگان در سالن شهرداری اشاره کرد و گفت: این رویداد با هدف شناسایی مسائل استان و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان برای ارائه راهکارهای عملی برگزار شد و پیشنهادهای مؤثری نیز برای حل مسائل استان ارائه شد.

جانمحمدلو در پایان، بهره‌گیری از ظرفیت اقشار مختلف بسیج، توان تخصصی نخبگان و توسعه خدمات مستقیم به مردم و مجموعه‌های تولیدی را از محورهای اصلی فعالیت بسیج در البرز دانست و تأکید کرد: گسترش فرهنگ بسیجی و مشارکت مردمی می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتر مردم در حل مسائل و مشکلات جامعه باشد.