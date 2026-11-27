نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، حضور آگاهانه مردم البرز در صحنه‌های مختلف را جلوه‌ای از فرهنگ بسیجی دانست و گفت: ایمان، بصیرت و استقامت، سرمایه اصلی ملت ایران در عبور از آزمون‌های دشوار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، آیت‌الله حسین ردایی شامگاه جمعه ۶ آذر در مراسم یادبود شهدای محله الهیه محمدشهر و گرامیداشت امام شهید امت که همزمان با هفته بسیج و آیین رونمایی از پرچم دست‌نویس رهبر معظم انقلاب برای استفاده در تجمعات شبانه، در مسجد علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) محمدشهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر گفت: شهیدان در عرصه‌های علمی، دفاعی، نظامی و فرهنگی برای حفظ استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی از مصادیق روشن مؤمنان راستین و شهیدان هستند و در حوادث و جنگ‌های اخیر نیز جمعی از علما، دانشمندان، فرماندهان و مجاهدان کشور به مقام شهادت نائل آمدند.

آیت‌الله ردایی با اشاره به تقارن هفته بسیج با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بسیج را شجره طیبه و شهدا را میوه‌های این شجره دانست و گفت: فرهنگ بسیجی برگرفته از روحیه دفاع، استقامت و مقاومت ملت ایران است و جلوه‌های آن را می‌توان در حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف مشاهده کرد.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اجتماعات مردمی پس از شهادت رهبر شهید انقلاب افزود: حضور گسترده مردم در این اجتماعات، نشان‌دهنده زنده و پویا بودن روحیه بسیجی در متن جامعه است.

وی با یادآوری پیام رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «هر ایرانی یک بسیجی است»، خاطرنشان کرد: این سخن، آرمان جمهوری اسلامی برای تربیت ملتی برخوردار از ایمان، بصیرت، آمادگی، ایثار و مسئولیت‌پذیری است؛ الگویی که امروز مورد توجه برخی کشورهای دیگر نیز قرار گرفته است.

آیت‌الله ردایی ایمان استوار به خداوند را از مهم‌ترین ویژگی‌های شهدا و مؤمنان دانست و گفت: صاحبان ایمان حقیقی در برابر حوادث، مشکلات و فراز و نشیب‌های سیاسی و اجتماعی دچار تزلزل نمی‌شوند و مشکلات اجتماعی، بی‌عدالتی‌ها و عملکرد نادرست برخی مسئولان نباید موجب سستی ایمان و تردید در مسیر حق شود.

وی رشد عقلانیت و بصیرت را از دستاوردهای حرکت پیامبران الهی برشمرد و افزود: انسان باید با آگاهی و شناخت، مسیر حق را از باطل تشخیص دهد و جامعه نیز قدر نعمت هدایت الهی را بداند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، نعمت ولایت، هدایت دینی و فرهنگ بسیجی را از سرمایه‌های بزرگ ملت ایران دانست و بر ضرورت پاسداشت این ارزش‌ها در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، استقامت در مسیر دین و انقلاب را ضروری دانست و اظهار کرد: ملت ایران در آزمونی بزرگ قرار دارد و همه باید با بصیرت، همدلی و پایبندی به ارزش‌های الهی در صحنه حضور داشته باشند.

آیت‌الله ردایی با اشاره به درس‌های تاریخی واقعه عاشورا و دوران پس از شهادت امام حسین(ع)، همراهی عملی با جبهه حق را مهم دانست و افزود: نباید پس از وقوع حوادث تنها به ابراز تأسف بسنده کرد، بلکه حمایت، همراهی و مسئولیت‌پذیری در زمان مناسب اهمیت اساسی دارد.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال مردم تصریح کرد: مسئولان باید با اندیشه بسیجی، روحیه جهادی و استفاده از تمام ظرفیت و توان خود برای خدمت به مردم تلاش کنند؛ چراکه رضایت خداوند در گرو توجه به مردم، خدمت صادقانه و رسیدگی به مطالبات و نیازهای آنان است.

آیت‌الله ردایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش نیروهای متخصص در حوزه‌های دفاعی و هوافضا، مجاهدت را محدود به زمان جنگ ندانست و گفت: نیروهای فعال در عرصه‌های دفاعی و نظامی همواره در حال جهاد هستند.

وی شهید حسن طهرانی‌مقدم را نمونه برجسته مجاهدت در عرصه دفاعی کشور دانست و افزود: اقتدار دفاعی کشور حاصل ایمان، دانش، خودباوری و تلاش مجاهدانی است که امنیت و استقلال ایران را پاس می‌دارند.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در پایان بسیج را فراتر از یک عنوان و تشکیلات، فرهنگی برخاسته از ایمان، اخلاص، مقاومت و خدمت دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم روحیه بسیجی و تقویت همبستگی ملی، پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر(عج)، سپرده شود و آرمان‌های انقلاب اسلامی تحقق یابد.