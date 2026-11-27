به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، کوروش خسرویار افزود: مسابقات قهرمانی ووشوی بانوان استان خراسان شمالی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور ۱۰۵ ورزشکار از شهرهای مختلف استان به میزبانی شهرستان شیروان برگزار شد.

وی اضافه کرد: این رقابتها امروز جمعه ششم آذرماه به مناسبت گرامیداشت روز مادر و زن و با حضور ورزشکاران در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در خانه ورزشهای رزمی شیروان برگزار شد.

رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی گفت: در این مسابقات، بانوان ووشوکار استان در رقابت و مصاف با یکدیگر توانمندیهای خود را در این رشته ورزشی و رزمی به نمایش گذاشتند و بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، نفرات برتر و منتخب این رقابتها برای حضور در مراحل انتخابی تیم ملی معرفی و اعزام خواهند شد.

خسرویار افزود : این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر ، توسعه ورزش قهرمانی بانوان و فراهم کردن زمینه حضور ورزشکاران مستعد استان در رقابتهای ملی برگزار شد.