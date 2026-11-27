به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، فرمانده سپاه ناحیه لنگرود گفت: این رقابت‌ها در رشته‌های ربات فوتبالیست، ربات جنگجو، ربات امدادگر و رالی جنگل در سالن ۲۲ بهمن این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ علی مهدی‌پور افزود: این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی، تقویت خلاقیت و نمایش توانمندی جوانان در حوزه فناوری و رباتیک و به همت واحد علمی پژوهشی سپاه ناحیه لنگرود و همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

وی بر تداوم برنامه‌های علمی و پژوهشی برای حمایت از استعداد‌های جوان و تقویت فعالیت‌های فناورانه تأکید کرد.