\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u062d\u0646\u0647 \u062e\u0637\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0647\u0641\u062a\u0627\u062f \u0648 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f \u0644\u0628\u06cc\u06a9 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f .\u00a0\n\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a\u0645\u062f\u0627\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u06cc\u06a9\u0635\u062f\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0628\u0627 \u062d\u0641\u0638 \u0631\u0648\u062d\u06cc\u0647 \u0648 \u062a\u0641\u06a9\u0631 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u067e\u0627\u06cc \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\n \n