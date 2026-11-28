به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، واژگونی نیسان کیلومتر ۴۰ محور میامی به سبزوار ۲ مصدوم ، تصادف پراید و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۴ محور ایوانکی به شریف‌آباد ۴ مصدوم ، واژگونی ایسوزو در کیلومتر ۴۴ محور سمنان به دامغان یک مصدوم ، برخورد با نیوجرسی سمند در کیلومتر ۳۴ محور فیروزکوه به سمنان ۴ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۱۵ محور دامغان به شاهرود ۴ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۵۵ محور شاهرود به میامی ۲ مصدوم بر جای گذاشت.