به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: برخی افراد سودجو با انتشار تصاویر جذاب، قیمت‌های وسوسه‌انگیز و وعده خدمات ویژه در شبکه‌های اجتماعی، شهروندان را فریب داده و پس از دریافت وجه از ارائه خدمات خودداری می‌کنند.

وی از شهروندان خواست پیش از ثبت‌نام و پرداخت هزینه، مجوز فعالیت آژانس‌های مسافرتی، هویت برگزارکنندگان و جزئیات قرارداد را بررسی کرده و از واریز وجه به حساب‌های شخصی و ناشناس خودداری کنند.