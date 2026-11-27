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ظرفیتهای معدنی بیجار در آستانه ورود به مرحله تازهای از سرمایهگذاری و اشتغالزایی قرار گرفتهاند, معدنی که میتواند چشمانداز اقتصادی این شهرستان را متحول کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ظرفیتهای معدنی، حالا در مسیر تبدیل شدن به فرصتهای تازه اقتصادی در بیجار قرار گرفتهاند.
ایجاد بیش از ۳۰۰ فرصت شغلی و توسعه ظرفیتهای اقتصادی دستاوردی است که با اجرای یک طرح بزرگ سرمایهگذاری در این شهرستان پیشبینی میشود.
معدن طلای سیاه منصور با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا خواهد شد.
با احداث و راهاندازی این کارخانه علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه فرآوری طلا، افزایش ارزش افزوده و رونق فعالیتهای اقتصادی در منطقه فراهم میشود.