به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ظرفیت‌های معدنی، حالا در مسیر تبدیل شدن به فرصت‌های تازه اقتصادی در بیجار قرار گرفته‌اند.

ایجاد بیش از ۳۰۰ فرصت شغلی و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی دستاوردی است که با اجرای یک طرح بزرگ سرمایه‌گذاری در این شهرستان پیش‌بینی می‌شود.

معدن طلای سیاه منصور با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا خواهد شد.

با احداث و راه‌اندازی این کارخانه علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه فرآوری طلا، افزایش ارزش افزوده و رونق فعالیت‌های اقتصادی در منطقه فراهم می‌شود.