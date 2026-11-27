دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به حمله پهپادی به کویت هشدار داد که از سرگیری خصومت‌ها در منطقه می‌تواند پیامد‌های ویرانگری برای خاورمیانه و فراتر از آن به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،از آناتولی، بر اساس بیانیه‌ای که روز جمعه استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل منتشر کرد، در این حمله دو تبعه ایتالیایی کشته و یک تبعه کویتی و یک تبعه پاکستانی نیز مجروح شدند.

در این بیانیه آمده است: آنتونیو گوترش ضمن ابراز همبستگی با کویت و تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، خواستار بهبودی سریع مجروحان شد.

دبیرکل سازمان ملل نسبت به تشدید مداوم تنش‌ها در سراسر منطقه ابراز نگرانی عمیق کرد و از همه طرف‌ها خواست خویشتن‌داری کنند و از اقداماتی که می‌تواند صلح و امنیت منطقه‌ای را بیش از پیش تهدید کند، خودداری نمایند.

دوجاریک افزود: از سرگیری خصومت‌ها پیامد‌های ویرانگری برای منطقه و فراتر از آن خواهد داشت.

گوترش بار دیگر تأکید کرد که گفت‌و‌گو و دیپلماسی تنها راهکار عملی برای دستیابی به صلحی پایدار است. وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در شرایطی که ثبات منطقه روز به روز شکننده‌تر می‌شود، تأکید کرد.

پیش از این سیدعباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: در گفت‌و‌گو‌های تلفنی با همتایان ایتالیایی و کویتی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به‌دلیل جان‌باختن شهروندان ایتالیایی در کویت ابراز کردم.

عراقچی افزود: این حادثه مشکوک است و به نظر می‌رسد بخشی از یک سناریوی از پیش طراحی‌شده برای شعله‌ور کردن جنگ باشد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما آمادگی کامل داریم با کویت و ایتالیا برای روشن شدن علت وقوع این حادثه همکاری کنیم.