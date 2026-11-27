به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، میادین و پارک‌های مریوان این روزها میزبان اجرای گروه‌های نمایشی از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی است رویدادی فرهنگی که با استقبال مردم، هنر نمایش را به متن زندگی شهری آورده است.

هنرمندان در این دوره علاوه بر خلق لحظات شاد و سرگرم‌کننده به طرح مسائل اجتماعی نیز پرداخته‌اند.

حاشیه دریاچه زریبار و فضاهای عمومی شهر نیز به صحنه‌ای برای ارتباط مستقیم هنرمندان و مخاطبان تبدیل شده.

جایی که تئاتر فراتر از سالن‌های نمایش، در میان مردم جریان دارد.