به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در کانال تلگرام خود این بیانیه را منتشر کرد. جنگنده‌های سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۴ حمله هوایی و موشکی علیه اهداف غیرنظامی در صنعا، پایتخت یمن و استان‌های جوف، تعز، عمران، حجه، صعده، حدیده، لحج، بیضاء و ضالع انجام دادند.

این حملات با جنگنده‌های اف ۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند، انجام شد. همچنین از منطقه نجران نیز حمله موشکی رخ داد که دهها شهید و زخمی غیرنظامی برجای گذاشت. بیشتر این قربانیان کودک هستند.

بر این اساس مجموع حملات هوایی عربستان سعودی از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه کشورمان به ۶۰۳۸ حمله هوایی و موشکی رسیده است.