مفاخر و بزرگان، توانمندی‌های اقتصادی، جاذبه‌های طبیعی و سبک زندگی مردم آمل از فردا در قالب رویداد مازندران جان به مخاطبان معرفی خواهد شد.

پولادی فرماندار ویژه آمل، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای مازندران گفت: رویداد رسانه‌ای مازندران جان از فردا شنبه ۷ آذرماه در این شهرستان آغاز می‌شود و معرفی ظرفیت‌های متنوع آمل در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی آمل افزود: ۴۶ درصد صنعت مازندران در این شهرستان متمرکز است و ظرفیت‌های صنعتی آمل در قالب برنامه‌های رسانه‌ای صداوسیما به مردم معرفی خواهد شد.

فرماندار ویژه آمل، معرفی مفاخر و بزرگان شهرستان و نقش آنان در پیشرفت منطقه را از دیگر محورهای این رویداد برشمرد و گفت: ظرفیت‌های جغرافیایی و طبیعی، توانمندی‌های کشاورزی و جایگاه آمل به‌عنوان قطب تولید برنج مازندران نیز در برنامه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

پولادی همچنین با اشاره به اهمیت معرفی فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌های منطقه افزود: سبک زندگی مردم آمل و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این شهرستان نیز در رویداد مازندران جان به مردم استان و کشور معرفی می‌شود.