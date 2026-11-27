به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس کمیته بادبانی منطقه آزاد کیش، گفت: این رویداد ورزشی نقطه عطفی در تاریخ ورزش‌های دریایی ایران و فرصتی راهبردی برای تثبیت جایگاه کیش در عرصه ورزش بادبانی کشور و منطقه است.

نوربخش افزود: این دوره از مسابقات در شش کلاس رقابتی، شامل کلاس آپتیمیست (Optimist) به‌عنوان کلاس تخصصی و پایه ورزش بادبانی ویژه کودکان، کلاس‌های المپیکی ILCA ۶ و ILCA ۷ و همچنین ویندسرفینگ (Windsurfing)، در بخش‌های زنان و مردان برگزار می‌شود.

رئیس کمیته بادبانی منطقه آزاد کیش تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی ویژه کیش در خلیج فارس، شرایط اقلیمی، ظرفیت‌های باد و دریا، زیرساخت‌های گردشگری، امکانات اقامتی و دسترسی به مجموعه‌های تخصصی دریایی، کیش را به یکی از مستعدترین نقاط کشور برای توسعه حرفه‌ای ورزش بادبانی تبدیل کرده است.

او حضور کودکان و نوجوانان را از ارزشمندترین ابعاد هفته بادبانی کیش دانست و افزود: شکل‌گیری نسل جدید ورزشکاران بادبانی، توسعه فرهنگ دریامحور و آشنایی کودکان با ورزش‌های دریایی، از مهم‌ترین دستاورد‌های بلندمدت چنین رویداد‌هایی خواهد بود.

رئیس کمیته بادبانی منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: چشم‌انداز ما این است که هفته بادبانی کیش به رویدادی ثابت، معتبر و توسعه‌پذیر در تقویم ورزش کشور تبدیل و در سال‌های آینده، با حضور ورزشکاران و تیم‌های خارجی، زمینه معرفی کیش به‌عنوان یکی از مقاصد تخصصی ورزش بادبانی در خلیج فارس و منطقه غرب آسیا را فراهم کند.