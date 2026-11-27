به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رزمایش جانفدایان با شعار «در عهد امام رشید، خون‌خواه قائد شهید» روز دوشنبه ۹ آذرماه همزمان با میلاد نخستین جانفدای ولایت، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در شهر قم برگزار می‌شود.

این مراسم ساعت ۱۳ با حرکت شرکت‌کنندگان از چهار مسیر اصلی به سمت میدان آستانه برگزار می‌شود. مسیر نخست از میدان جانبازان آغاز می‌شود و پس از عبور از چهارراه شهدا به میدان آستانه می‌رسد.

مسیر دوم نیز از خیابان آیت‌الله طالقانی و چهارراه بازار به سمت میدان آستانه پیش‌بینی شده است. مسیر سوم از میدان جهاد به سمت چهارراه بازار و سپس میدان آستانه خواهد بود و مسیر چهارم نیز از میدان شهید سعیدی آغاز و پس از عبور از چهارراه بازار به میدان آستانه منتهی خواهد شد و تجمع بزرگ جانفدایان ساعت ۱۴ در میدان آستانه خواهد بود.