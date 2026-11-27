امام جمعه کیش، گفت: اگر امتیازات قانونی مناطق آزاد کامل اعطا شود، در بخش رونق و توسعه منطقه آزاد کیش می‌توان اقدامات خوبی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در دیدار با حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با اشاره به جایگاه منطقه آزاد کیش در کشور و رونق و سرمایه‌گذاری انجام شده از دهه‌های پیش در کیش، گفت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می‌تواند در راستای کارآمدی مناطق آزاد، به رسالت این مناطق در حوزه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت کمک کند.

او با اشاره به اتخاذ رویکرد‌های ایجابی در حوزه فرهنگی، بخش فرهنگی مبتنی بر رویکرد‌های دینی، انقلابی و ارزشی را مکمل اقدامات اقتصادی و گردشگری و رونق کسب‌وکار دانست و بر لزوم جامعیت در این حوزه‌ها تاکید کرد.

امام جمعه کیش با اشاره به همدلی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در کیش، بر پیگیری و حل مشکلات و مطالبه‌های مردم و فعالان اقتصادی و توسعه کیش تاکید کرد.