به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جشن ازدواج ۶۸۰ زوج دانشجوی دانشگاه‌های استان امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار شد.

در این مراسم که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان برگزار شد، زوج‌های جوان دانشجو در فضایی شاد و صمیمی آغاز زندگی مشترکشان را جشن گرفتند؛ زوج‌هایی که با وجود دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی، با امید به آینده و تکیه بر همراهی یکدیگر، زندگی مشترکشان را آغاز کردند.

همچنین ۱۰۰ زوج دانشجو که در سال گذشته، صاحب فرزند شده بودند در این مراسم حضور داشتند.