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سرمربی تیم فوتبال سپاهان با تأکید بر ضرورت حفظ نظم تاکتیکی در دیدار برابر نساجی مازندران گفت: بازیکنانم باید باهوش و منظم بازی کنند تا بتوانیم از این مسابقه امتیاز بگیریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محرم نویدکیا شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نساجی مازندران با اشاره به دشواری این مسابقه گفت: نساجی تیم خوبی است و با توجه به تغییراتی که در سبک بازی این تیم ایجاد شده، بازی سختی پیشرو داریم.
وی افزود: نساجی تلاش میکند با پرس از جلو بازی کند و بازیکنان جوان و توانمندی در اختیار دارد؛ بنابراین باید با تمرکز بالا و حفظ نظم تاکتیکی مقابل این تیم قرار بگیریم، چرا که حریف بهخوبی از فرصتها استفاده میکند.
سرمربی سپاهان درباره تفاوت سبک مربیگری خود با سعید دقیقی، سرمربی نساجی، گفت: در جریان مسابقه سعی میکنم آرام باشم، چون دوست دارم بازیکنانم با آرامش بازی کنند، اما در تمرین و رختکن خیلی آدم آرامی نیستم.
نویدکیا با اشاره به تقابلهای گذشته با دقیقی افزود: رابطه خوبی با یکدیگر داریم و اتفاقات و واکنشهایی که در جریان مسابقات رخ میدهد، طبیعی است. سرمربیان همیشه پیش و پس از بازی تحت فشار هستند و من هم تلاش میکنم واکنشهای خود را کنترل کنم.
وی با بیان اینکه چهار هفته تا پایان نیمفصل باقی مانده و هنوز قهرمان نیمفصل مشخص نیست، تصریح کرد: قهرمانی نیمفصل کمک زیادی به تیمها نمیکند و تلاش میکنیم با منطقیتر عمل کردن، عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.
سرمربی سپاهان همچنین با قدردانی از حمایت هواداران این تیم گفت: هواداران در شهرهای مختلف حمایت خوبی از تیم دارند و تمام تلاشمان را میکنیم تا با کسب نتایج مطلوب، آنها را خوشحال کنیم.
نویدکیا در پایان درباره غیبت رضاوند در دیدار مقابل نساجی خاطرنشان کرد: غیبت بازیکنی که در ترکیب اصلی قرار دارد ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، اما در گذشته بازیکنان جایگزین در غیاب نفرات اصلی عملکرد خوبی داشتهاند و اطمینان دارم بازیکنی که فردا به جای رضاوند به میدان میرود، میتواند به تیم کمک کند.
دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و نساجی مازندران در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر ساعت ۱۷:۳۰ فردا شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵ در ورزشگاه نقشجهان برگزار خواهد شد.