به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محرم نویدکیا شامگاه جمعه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نساجی مازندران با اشاره به دشواری این مسابقه گفت: نساجی تیم خوبی است و با توجه به تغییراتی که در سبک بازی این تیم ایجاد شده، بازی سختی پیش‌رو داریم.

وی افزود: نساجی تلاش می‌کند با پرس از جلو بازی کند و بازیکنان جوان و توانمندی در اختیار دارد؛ بنابراین باید با تمرکز بالا و حفظ نظم تاکتیکی مقابل این تیم قرار بگیریم، چرا که حریف به‌خوبی از فرصت‌ها استفاده می‌کند.

سرمربی سپاهان درباره تفاوت سبک مربیگری خود با سعید دقیقی، سرمربی نساجی، گفت: در جریان مسابقه سعی می‌کنم آرام باشم، چون دوست دارم بازیکنانم با آرامش بازی کنند، اما در تمرین و رختکن خیلی آدم آرامی نیستم.

نویدکیا با اشاره به تقابل‌های گذشته با دقیقی افزود: رابطه خوبی با یکدیگر داریم و اتفاقات و واکنش‌هایی که در جریان مسابقات رخ می‌دهد، طبیعی است. سرمربیان همیشه پیش و پس از بازی تحت فشار هستند و من هم تلاش می‌کنم واکنش‌های خود را کنترل کنم.

وی با بیان اینکه چهار هفته تا پایان نیم‌فصل باقی مانده و هنوز قهرمان نیم‌فصل مشخص نیست، تصریح کرد: قهرمانی نیم‌فصل کمک زیادی به تیم‌ها نمی‌کند و تلاش می‌کنیم با منطقی‌تر عمل کردن، عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

سرمربی سپاهان همچنین با قدردانی از حمایت هواداران این تیم گفت: هواداران در شهر‌های مختلف حمایت خوبی از تیم دارند و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با کسب نتایج مطلوب، آنها را خوشحال کنیم.

نویدکیا در پایان درباره غیبت رضاوند در دیدار مقابل نساجی خاطرنشان کرد: غیبت بازیکنی که در ترکیب اصلی قرار دارد ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، اما در گذشته بازیکنان جایگزین در غیاب نفرات اصلی عملکرد خوبی داشته‌اند و اطمینان دارم بازیکنی که فردا به جای رضاوند به میدان می‌رود، می‌تواند به تیم کمک کند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و نساجی مازندران در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر ساعت ۱۷:۳۰ فردا شنبه هفتم آذر ۱۴۰۵ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.