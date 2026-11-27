به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرش دستباف بیجارهنر اصیل و ظرفیت اقتصادی کردستان برای رونق دوباره چشم‌انتظار حمایت‌های مؤثر است.

در نشست فعالان این حوزه با رئیس مرکز ملی فرش ایران، مهم‌ترین مشکلات از جمله بیمه بافندگان، تأمین مواد اولیه، تسهیلات بانکی و موانع صادراتی مطرح شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران از ارجاع مجدد سند راهبردی فرش دستباف به هیئت دولت طی دو هفته آینده خبر داد.

سندی که با هدف ساماندهی مشکلات و تقویت حمایت‌ها تدوین شده است.

توسعه تسهیلات بانکی، حمایت بیمه‌ای از قالیبافان و همکاری با آستان قدس رضوی برای تأمین مواد اولیه و خرید محصولات نیز از دیگر برنامه‌های حمایتی اعلام‌شده است.

حمایت‌هایی که تحقق آنها می‌تواند گرهی از مشکلات بافندگان باز و زمینه رونق دوباره این هنر اصیل و اشتغال‌زا را در بیجار فراهم آورد.