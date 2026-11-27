رئیس جمهوری اسلامی ایران، دولت آمریکا و رژیم اسرائیل را مسئول قتل ۱۶۸ کودک میناب دانست و تاکید کرد که این جنایت را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان جمعه شب ششم آذر ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هیچ دردی جانکاه‌تر از آن نیست که پدری فرزندی را به خاک بسپارد که باید هنوز در آغوشش باشد.

رئیس جمهوری ادامه داد: دولت آمریکا و رژیم اسرائیل مسئول قتل ۱۶۸ کودک میناب هستند. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد. این جنایت، ریاکاری مدعیان دفاع از حقوق بشر را آشکار می‌کند.