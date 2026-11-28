به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ قاسم‌زاده گفت: در صورت افزایش قیمت برخی اقلام و دشوار شدن تأمین آنها برای شهروندان، تخفیف‌های بیشتری در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی افزود: تأمین این محصولات در حال پیگیری است و اطلاع‌رسانی درباره نحوه و محل عرضه آنها به‌زودی انجام خواهد شد.

شهردار اصفهان همچنین از برنامه‌ریزی برای عرضه فله‌ای مواد شوینده در اصفهان خبر داد و گفت: این طرح با الگوبرداری از تجربه تهران و با هدف کاهش هزینه‌های بسته‌بندی و ظروف و عرضه محصولات با قیمت مناسب‌تر اجرا خواهد شد.

قاسم‌زاده تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، کاهش هزینه‌های تأمین کالا و تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام مورد نیاز است.