دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اجرای رویه تجارت ملوانی را فرصتی برای تأمین کالا‌های اساسی کشور و رونق اقتصادی و تجاری کیش برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین فروزان در حاشیه بازدید از تمامی بخش‌های بندرگاه کیش، گفت: با توجه به نیاز کشور به تأمین کالا‌های اساسی، بهره‌گیری از ظرفیت کیش می‌تواند نقش مؤثری در تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور و رونق اقتصادی کیش داشته باشد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به فراهم شدن زمینه مشارکت فعالان اقتصادی و ساکنان کیش در این حوزه افزود: اجرای رویه تجارت ملوانی علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و درآمدزایی برای مردم، زمینه توسعه فعالیت‌های بازرگانی و رونق تجارت در کیش را فراهم می‌کند.

محمد کبیری نیز با اشاره به آغاز اجرای رویه تجارت ملوانی در کیش از شهریور امسال گفت: با اجرایی شدن این رویه، کیش به مبدأ جایگزین دبی برای ارسال کالا به کشور تبدیل شده و ظرفیت جدیدی برای توسعه فعالیت‌های تجاری کیش فراهم آمده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اولویت تأمین کالا‌های اساسی کشور افزود: شماری از بازرگانانی که پیش از این با سایر مبادی مرزی فعالیت می‌کردند، اکنون کالا‌های اساسی را از کیش وارد و در کشور توزیع می‌کنند.

کبیری با اشاره به اخذ مجوز اجرای رویه تجارت ملوانی در کیش پس از ۲۰ سال، افزود: با تداوم روند رو به رشد فعالیت‌ها در این حوزه، افزایش سهم کیش در تأمین کالا‌های اساسی کشور دنبال می‌شود و بازرگانان نیز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این بخش، با مشارکت در تأمین نیاز‌های کشور، از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

او اجرای رویه تجارت ملوانی را فرصتی برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی کیش در کنار ظرفیت‌های گردشگری جزیره دانست و بر نقش این ظرفیت در رونق بازار، افزایش درآمد‌های منطقه و بهره‌مندی ساکنان و فعالان اقتصادی کیش تأکید کرد.