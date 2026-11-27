به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت مرجع عالیقدر جهان تشیع، مرحوم آیت‌الله حسین وحید خراسانی امشب از سوی آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی قمی از اساتید حوزه در این مراسم با گرامیداشت یاد و مقام علمی و معنوی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، به جایگاه والای این فقیه برجسته در حوزه‌های علمیه و خدمات ارزشمند ایشان به معارف اسلامی اشاره و بر بهره‌گیری از سیره علمی و اخلاقی آن مرجع فقید تأکید کرد.