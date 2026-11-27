به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، دو تیم استقلال خوزستان و ملوان بندر انزلی عصر امروز جمعه ششم آذر در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند.

در این رقابت تیم استقلال خوزستان با تک گل عارف رستمی در دقیقه ۴۳ از روی نقطه پنالتی حریف خود را شکست داد و در رده دوازدهم جدول لیگ برتر قرار گرفت.

همچنین تیم فولاد خوزستان دیگر نماینده استان در لیگ برتر، در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف تیم پیکان رفت که این بازی به تساوی بدون گل به پایان رسید.

فولاد با این نتیجه در رده سوم جدول رقابت‌های لیگ برتر قرار. گرفت.

تیم صنعت نفت آبادان دیگر نماینده استان در لیگ برتر فردا نیز در تهران به مصاف تیم استقلال می رود.