به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان لرستان گفت:المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای عشایری روستایی در دبیرستان علامه طباطبایی منطقه ی عشایری استان با حضور ۸۰ دانش آموز لرستانی برگزار شد.



بهروز نظری بیان کرد:المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای به دنبال ایجاد تحرک ، شور و نشاط در مدارس است تا شاخص سلامت و تندرستی در جامعه افزایش یابد.



شکوفایی و شناسایی استعداد‌های ورزشی دانش آموزان و ایجاد نشاط و تحرک بین دانش‌آموزان از اهداف برگزاری این المپیاد ورزشی در استان لرستان است.







