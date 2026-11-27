به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نشست بررسی مطالبات کارگران و بازنشستگان کردستان با حضور نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

زندیان در این نشست بر حمایت از حقوق کارگران، حفظ امنیت شغلی و بهبود معیشت آنان تأکید کرد.

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با اجرای طرح «مهتاب» در کردستان بار مصرفی شبکه برق استان ۴۰ مگاوات کاهش یافت.

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۵۶ میلیارد تومان از محل اجرای طرح کولبری به حساب دارندگان کارت مرزنشین در شهرستان سقز واریز شد.

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۱۶ کوره غیرمجاز زغال‌گیری در جنگل‌های مریوان منهدم و یک‌هزار و ۲۰۰ کیلوگرم زغال غیرمجاز کشف و ضبط شد.

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مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: تنگه راهبردی هرمز به‌طور کامل تحت کنترل نیرو‌های مسلح ایران قرار دارد.

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پرداخت یارانه کود کشاورزی با سازوکاری جدید در دستور کار دولت قرار گرفته است