پخش زنده
امروز: -
بیننده اخبار کوتاه از نقاط مختلف استان باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نشست بررسی مطالبات کارگران و بازنشستگان کردستان با حضور نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
زندیان در این نشست بر حمایت از حقوق کارگران، حفظ امنیت شغلی و بهبود معیشت آنان تأکید کرد.
------------------------------------------------
با اجرای طرح «مهتاب» در کردستان بار مصرفی شبکه برق استان ۴۰ مگاوات کاهش یافت.
-------------------------------------
۵۶ میلیارد تومان از محل اجرای طرح کولبری به حساب دارندگان کارت مرزنشین در شهرستان سقز واریز شد.
-------------------------------------
۱۶ کوره غیرمجاز زغالگیری در جنگلهای مریوان منهدم و یکهزار و ۲۰۰ کیلوگرم زغال غیرمجاز کشف و ضبط شد.
--------------------------------------
مدیر طرحهای عملیاتی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: تنگه راهبردی هرمز بهطور کامل تحت کنترل نیروهای مسلح ایران قرار دارد.
----------------------------------------
پرداخت یارانه کود کشاورزی با سازوکاری جدید در دستور کار دولت قرار گرفته است