رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی و کشف ۵ دستگاه موتور سیکلت در شهرستان بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سرهنگ «شاپور بهنام پور» در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اجرای طرح مبارزه با سارقان موتور سیکلت ماموران پلیس آگاهی در بازدید از پارکینگ‌های سطح شهر یاسوج به ۵ دستگاه موتور سیکلت مشکوک و پس از استعلامات اخذ شده مشخص گردید که موتور سیکلت‌های مذکور سرقتی می‌باشند.