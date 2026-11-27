رئیس پلیس آگاهی استان از شناسایی و کشف ۵ دستگاه موتور سیکلت در شهرستان بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سرهنگ «شاپور بهنام پور» در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اجرای طرح مبارزه با سارقان موتور سیکلت ماموران پلیس آگاهی در بازدید از پارکینگهای سطح شهر یاسوج به ۵ دستگاه موتور سیکلت مشکوک و پس از استعلامات اخذ شده مشخص گردید که موتور سیکلتهای مذکور سرقتی میباشند.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه تلاش جهت دستگیری سارقان موتور سیکلتها در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: ماموران پس از احراز هویت موتور سیکلتها را به مالکان تحویل دادند.