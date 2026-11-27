نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: آبرسانی به روستا‌ها مهم‌ترین مسئله عمرانی سراب است و تأمین اعتبارات این بخش باید در سطح ملی پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید نصیرپور در نشست با دهیاران بخش مرکزی شهرستان سراب، با اشاره به محدودیت منابع مالی و اعتباری کشور اظهار کرد: برای اجرای طرح‌های عمرانی باید اولویت‌بندی دقیقی صورت گیرد و امکانات موجود متناسب با نیاز‌ها و اهمیت طرح‌ها اختصاص یابد.

وی با اشاره به استانی بودن اعتبارات آبرسانی و راه‌های روستایی گفت: بار‌ها تأکید کرده‌ام که اعتبارات آبرسانی و راه‌های روستایی باید در سطح ملی پیش‌بینی و تأمین شود تا تصمیم‌گیری و تخصیص منابع با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.

نصیرپور با اشاره به ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام راهسازی شهرستان افزود: بسیاری از طرح‌ها از جمله بزرگراه و راه آهن سراب از دوره هشتم مجلس آغاز شده‌اند و با توجه به مشخص بودن حجم عملیات، هزینه‌ها و نیاز‌های اجرایی، باید برای تکمیل آنها برنامه‌ریزی و اعتبار لازم تأمین شود.

وی توسعه زیرساخت‌های آبی را از عوامل مهم رونق اقتصادی سراب دانست و گفت: اجرای طرح‌های سدسازی و تأمین منابع آب می‌تواند زمینه افزایش تولیدات کشاورزی، توسعه دامداری و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.

نماینده مردم سراب در خانه ملت با اشاره به طرح‌های افزایش ذخیره آب سد‌ها در این شهرستان گفت: با افزایش سه متری ارتفاع تاج سد تاجیار، ظرفیت ذخیره‌سازی آب این سد از حدود سه میلیون مترمکعب به نزدیک پنج میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد که تأثیر مستقیمی بر توسعه اراضی کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی منطقه خواهد داشت.

نصیرپور همچنین با اشاره به بهسازی و مرمت سد‌های شهرستان افزود: در صورت به نتیجه رسیدن مجموعه طرح‌های آبی در دست اجرا، بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت ذخیره‌سازی آب شهرستان افزوده خواهد شد که این موضوع می‌تواند تحولی در بخش کشاورزی و دامداری سراب ایجاد کند.

وی با اشاره به نقش سد بافتان در تغییر الگوی کشت منطقه افزود: بهره‌برداری از این طرح می‌تواند زمینه تغییر الگوی کشت، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی جوانان و کشاورزان منطقه را فراهم کند.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت پیمانکاران و نیرو‌های بومی در اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: اجرای طرحهای عمرانی با مشارکت نیرو‌ها و پیمانکاران محلی، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب گردش سرمایه در شهرستان و تقویت درآمد پایدار منطقه می‌شود.

وی اصلاح برخی مقررات و رویه‌های اداری در اجرای طرح‌های راه‌سازی را ضروری دانست و گفت: تعدد پیمانکاران برای اجرای مراحل مختلف یک پروژه، از جمله آماده‌سازی، آسفالت و خط‌کشی، گاهی موجب افزایش زمان و دشواری اجرای کار می‌شود؛ بنابراین باید برای رفع این موانع و تسهیل روند اجرای پروژه‌ها تعداد شرکت‌های پیمانکار کاهش یابد.