ایستادگی و هم صدایی مردم ولایی لرستان برای خونخواهی امام مجاهد شهید در سنگر دفاع از ولایت و وطن به ایستگاه ۲۷۱ رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مردم ولایتمدار و انقلابی استان لرستان در شب ۲۷۱ حضور مقتدرانه در میدان ها و خیابان ها برای خونخواهی امام مجاهد شهید و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای(مد ظله العالی) همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار بر عهد و وفاداری خود با قائد شهید امت ،پیروی از ولایت و حمایت از نیروهای مسلح ایستاده‌اند.



در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد با ایمان و روحیه ی بسیجی پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.





