چهار سامانه و نرم‌افزار جدید با هدف توسعه خدمات دیجیتال، هوشمندسازی فرایند‌های اداری و ارتقای نظام مدیریت و نظارت، در بیستمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش رونمایی شدند.

رونمایی از چهار سامانه پاسخ‌گویی هوشمند شهری، گمرک، اتباع کیش و مدیریت طرح‌ها در کیش

رونمایی از چهار سامانه پاسخ‌گویی هوشمند شهری، گمرک، اتباع کیش و مدیریت طرح‌ها در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیستمین نشست شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، با حضور حسین فروزان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.

سامانه‌های اوربیتال ۱۳۷، گمرک، اتباع کیش و نرم‌افزار یکپارچه مدیریت طرح ها با رویکرد بهبود فرایند‌های اجرایی، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت، تسهیل ارائه خدمات و تقویت مدیریت داده‌محور طراحی و راه‌اندازی شده‌اند.

‌تحول در خدمات شهری و گمرکی؛ از پاسخ‌گویی هوشمند تا حذف کاغذبازی

سامانه اوربیتال ۱۳۷ (پاسخ‌گویی هوشمند شهری) ‌با هدف نوسازی پل ارتباطی شهروندان و مدیریت کیش، رونمایی شد. این سامانه فراتر از یک مرکز تماس سنتی، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، قابلیت ثبت خودکار و تفکیک موضوعی درخواست‌ها، پیشنهادات و شکایات مردمی را بدون نیاز به دسته‌بندی دستی فراهم می‌کند.

ساکنان و‌ گردشگران در این سامانه با رهگیری لحظه‌ای، می‌توانند وضعیت اقدامات شهرداری، شرکت عمران، آب و خدمات کیش را برخط پیگیری کنند و با برخورداری از بخش های تحلیلی، امکان شناسایی نقاط پرتکرار مشکلات شهری مانند آسفالت، روشنایی و نظافت را برای برنامه‌ریزی پیشگیرانه فراهم کرده و با ارزیابی خودکار، رضایت کاربران و کیفیت خدمات را سنجش می‌کند.

سامانه جامع گمرک نیز با هدف حذف کامل کاغذبازی و الکترونیکی‌سازی فرایند‌های بازرگانی معرفی شد. این سامانه با اتصال به شبکه ملی استعلامات، دسترسی برخط به بیش از دو هزار و ششصد نوع استعلام کشوری را بدون نیاز به نامه‌نگاری فراهم کرده است.

احراز هویت و ارزیابی هوشمند بازرگانان بر اساس سوابق تجاری، حذف کامل فرآیند‌های کاغذی (مانند اظهارنامه‌ها و بارنامه‌ها) و ردگیری شفاف زنجیره تأمین از ورود تا خروج کالا در مبادی گمرکی از دیگر قابلیت های این سامانه است.

‌تسهیل مدیریت تردد و اقامت اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی

‌سامانه اتباع مناطق آزاد که برای نخستین‌بار در کشور در قالب آزمایشی در کیش مستقر شده است، مدیریت تردد و اقامت اتباع و فعالان خارجی را متحول می‌کند.

سامانه با فراهم‌کردن امکان استعلام برخط و متمرکز هویت، گذرنامه و وضعیت حقوقی از مراجع مربوط، فرآیند صدور مجوزها، کارت اقامت و ثبت کسب‌وکار را به‌شدت تسریع کرده و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از اتباع مقیم و سرمایه‌گذار، امکان تصمیم‌گیری‌های کلان و ارتقای امنیت اقتصادی را فراهم می‌آورد.

‌مدیریت دقیق طرح ها با نرم‌افزار یکپارچه مدیریت طرح ها

‌برای ارتقای نظارت ستادی، نرم‌افزار یکپارچه مدیریت طرح ها با ثبت حدود ۵۴۹ طرح، رونمایی شد. این ابزار جامع، امکان پایش دقیق زمان‌بندی و انحراف معیار طرح ها را فراهم کرده و با سامانه مدیریت خطرپذیری و چالش‌ها، موانع اجرایی و معارضات حقوقی را به‌سرعت به سطوح تصمیم‌گیری ارجاع می‌دهد.

سامانه با قابلیت ثبت درس‌آموخته‌ها، تجارب مهندسی و اجرایی برای طرح‌های آینده مستند می‌شود و از طریق بخش مدیریتی سطح بالا، امکان تصمیم‌گیری دقیق مبتنی بر داده برای مدیران ارشد فراهم شده است.

انتقال تجربه‌های کیش به سایر مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این نشست پس از گزارش اقدامات و برنامه‌های سازمان منطقه آزاد کیش، با قدردانی از عملکرد مجموعه مدیریتی و توان کارشناسی سازمان، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره دستاورد‌ها تأکید کرد.

حسین فروزان با اشاره به اقدامات انجام‌شده و ظرفیت کارشناسی سازمان منطقه آزاد کیش، ابراز امیدواری کرد: تجربه‌ها و دستاورد‌های کیش در حوزه‌های مختلف، از جمله توسعه خدمات دیجیتال و بهبود فرایند‌های مدیریتی، به سایر مناطق آزاد کشور نیز منتقل شود.