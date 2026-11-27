با توجه به تصمیم کمیته برنامه ریزی سلامت چهارمحال و بختیاری در برای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس، نحوه فعالیت مدارس استان در روز شنبه ۷ آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فعالیت آموزشی کودکستان‌ها و همه مقاطع تحصیلی مدارس در شهرستان‌های کیار فلارد، فرخشهر، نواحی یک و دو شهرکرد به‌صورت غیرحضوری در شبکه شاد برگزار خواهد شد.

فعالیت آموزشی مدارس در سایر شهرستان ها، مناطق و منطقه آموزش و پرورش عشایر طبق روال عادی و به‌صورت حضوری خواهد بود.

همچنین با توجه به دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس، از روز یکشنبه، هرگونه تصمیم‌گیری درباره غیرحضوری شدن کلاس یا مدرسه، پس از ثبت آمار و تکمیل فرم‌های مربوطه از سوی مدیر مدرسه و گزارش مراکز سلامت و بررسی شرایط و طی مراحل قانونی با تأیید کمیته سلامت استان انجام خواهد شد و از طریق کانال اطلاع رسانی مدرسه اطلاع خواهد شد.