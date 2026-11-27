پس از چندین روز جستجو، جسد علی درخشانی، کوهنورد اهل اسلامشهر که در ارتفاعات دماوند مفقود شده بود، پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر علی درخشانی شامگاه ۱۲ آبان‌ماه به همراه یک کوهنورد دیگر از جبهه شمالی قله دماوند صعود کرده بود و هنگام فرود از جبهه جنوبی، در ارتفاع حدود پنج هزار متری و محدوده بین سنگ مثلث و آبشار یخی، از همراه خود جدا شده و مفقود گردید.

پس از چند روز تلاش مستمر نیروهای امدادی و کوهنوردان برای یافتن این کوهنورد اسلامشهری، سرانجام عملیات جست‌وجو به نتیجه رسید و جسد وی پیدا شد.