جسد کوهنورد مفقودشده اسلامشهری در ارتفاعات دماوند پیدا شد
پس از چندین روز جستجو، جسد علی درخشانی، کوهنورد اهل اسلامشهر که در ارتفاعات دماوند مفقود شده بود، پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر علی درخشانی شامگاه ۱۲ آبانماه به همراه یک کوهنورد دیگر از جبهه شمالی قله دماوند صعود کرده بود و هنگام فرود از جبهه جنوبی، در ارتفاع حدود پنج هزار متری و محدوده بین سنگ مثلث و آبشار یخی، از همراه خود جدا شده و مفقود گردید.
پس از چند روز تلاش مستمر نیروهای امدادی و کوهنوردان برای یافتن این کوهنورد اسلامشهری، سرانجام عملیات جستوجو به نتیجه رسید و جسد وی پیدا شد.