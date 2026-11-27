تصادف پراید و دنا در محور رامهرمز–رامشیر در استان خوزستان، یک فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گبت: ساعت ۱۵:۲۲ روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵، بر اثر برخورد دو خودروی پراید و دنا در محدوده روستای بیت مراد، در محور رامهرمز–رامشیر، یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: متأسفانه در پی این سانحه، یک نوجوان ۱۷ ساله مذکر در صحنه جان باخت و چهار نفر دیگر شامل دو مرد ۲۵ و ۳۴ ساله و دو زن ۱۰ و ۳۱ ساله مصدوم شدند.

وی ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی، با استفاده از دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان مادر رامهرمز منتقل شدند.

دکتر احمدی بلوطکی در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه کامل به شرایط مسیر، از بروز حوادث ناگوار و تلفات جاده‌ای پیشگیری کنند.